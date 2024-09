El mecanismo judicial que puede activar un cónyuge viudo para impugnar el testamento de una herencia

Incapacitación del testador : El cónyuge puede alegar que, al momento de redactar el testamento, el fallecido no estaba en pleno uso de sus facultades mentales, ya sea por enfermedad o por deterioro cognitivo. Para demostrarlo, es necesario presentar pruebas, como informes médicos o testimonios de testigos que certifiquen la incapacidad del testador.

Coacción o manipulación : También puede suceder que el testador, aunque en plenas facultades, haya sido coaccionado o manipulado por terceros para redactar un testamento que no refleje su verdadera voluntad. Este tipo de manipulación suele ser difícil de probar, pero en algunos casos, puede haber grabaciones , documentos o incluso testigos que demuestren que el testamento se firmó bajo presión.

Errores formales: Un testamento también puede ser impugnado si no cumple con los requisitos formales que exige la ley. Por ejemplo, si se trata de un testamento ológrafo (escrito a mano por el propio testador) que no se ha presentado al registro notarial dentro del plazo legal de cinco años, el cónyuge viudo puede argumentar que no tiene validez y que debe declararse nulo.