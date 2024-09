El camarero que recomienda no pedir un botellín de cerveza y por qué: “No da tiempo a que bajen los grados...”

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo en hostelería en verano puede llegar a ser una osadía para los camareros. Una “cervecita” fría no suele ser suficiente para los clientes que siempre demandan una congelada para poder disfrutar de ella sin que se caliente, debido a las altas temperaturas. De esto mismo ha hablado un tiktoker, conocido por su contenido dedicado a sus experiencias en el sector, en una de sus publicaciones.

Así, @eldel_barr ha subido un video dando un consejo a los clientes que pidan una cerveza en hora punta de consumo. El usuario, que cuenta con 2.920 seguidores, ha llegado a la cifra de 41.000 visualizaciones con este vídeo y ha causado mucha controversia en los comentarios.

El consejo del camarero

El consejo, que ha dado el camarero, ha volado por la plataforma y ha sorprendido a algunos de los usuarios. Y es que, su mensaje iba dirigido a todos aquellos que piden, sobre todo en verano, botellines de tercios o quintos de cerveza en los bares, así que empieza diciendo que: “Vamos a ver, señores, sabemos que existe un problema entre, y es verídico, el calor y la cerveza”.

De este modo, declara que “si hay gente en pleno verano en un negocio”, es mejor no pedirlos, ya que la nevera donde se guardan todas las botellas “no da tiempo a que bajen los grados”. Al parecer, “se abren 50.000 veces en un día” además de que “no tenemos un congelador solo para vosotros. Tenemos lo que tenemos todo el año”, añade finalmente.

Así, cuando las cervezas no están tan frías como demanda el cliente, estos las devuelven hasta dar con una que les satisfaga. Sin embargo, mientras tanto, “nosotros no paramos de perder dinero”. Asimismo, @eldel_barr solicita que “en vez de quejaros y devolver el tercio caliente y tener que poneros otro”, pueden pedir algo mejor que siempre va a estar congelado: “Pedir de grifo, grifo de cerveza, que está congelado y eso va de lujo”.

Por su parte, el aviso del camarero no ha causado mucha acogida por parte de muchos usuarios que han visto el vídeo, o por lo menos, de aquellos que han comentado en él: “Pediré lo que me apetezca y si no lo tienes me voy a otro bar…”, dice uno. E incluso otro comenta que “un buen botellero, por mucho que se abra debe tener la bebida bien fría”. Aunque también se han visto comentarios que apoyan al creador de contenido, como el de @mussolo85 que afirmó que “los buenos cerveceros ya sabemos eso, en verano de grifo”.

¿Cuál es la diferencia entre cerveza de barril y de botella?

La cerveza de barril ofrece una experiencia sensorial distinta a la de botella debido a su mayor contenido de dióxido de carbono. Según Dispensadores de cerveza, este gas se encuentra alrededor de un cinco por ciento más en la cerveza de barril, lo que influye en su sabor, haciéndolo más fresco y picante.

Y es que, las cervecerías no pueden simplemente aumentar la carbonatación en botellas debido a la presión adicional que causaría problemas en el embotellado y podría hacer que el tapón de corona se salga. No obstante, un barril puede soportar esta alta presión sin inconvenientes, permitiendo a la cerveza mantener más ácido carbónico.

Otro factor importante es la protección contra la luz, pues aunque las botellas sean de vidrio oscuro, no protegen completamente de los rayos ultravioleta que alteran el sabor de la cerveza, generando un aroma rancio. Por el contrario, la cerveza de barril se almacena en un contenedor opaco, manteniéndola protegida de forma óptima hasta su consumo.