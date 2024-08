La estremecedora carta de despedida de Carla Goyanes a su hermana, Caritina, en la que hace una firme promesa

Caritina Goyanes junto a su hermana, Carla, en una imagen de redes sociales (Instagram)

Los Goyanes Lapique atraviesan su momento más delicado después de hacer frente a la pérdida de tres de sus miembros en menos de veinte días. Fue el pasado 7 de agosto cuando tuvieron que dar el último adiós a Carlos Goyanes y, 18 días después, a Tito, el hermano pequeño del empresario. Sin aún recuperarse de estos dos duros golpes, el pasado lunes, 26 de agosto, tuvieron que dar el último adiós a Caritina Goyanes, quien falleció a sus 46 años debido a un infarto.

Tras la misa funeral en Marbella, el cuerpo de la empresaria ha sido trasladado a Madrid, concretamente al tanatorio La Paz-Tres Cantos, donde se celebrará su última velada. Y es que la mayor parte de la familia reside en la capital, por lo que realizarán una misa a las dos de la tarde del miércoles, 28 de agosto, para que los amigos y seres queridos de Cary, el apodo cariñoso por parte de su familia, puedan despedirse de ella. Tras el velatorio, los restos mortales de la hija mayor de Cari Lapique serán sepultados en el cementerio de San Isidro.

Su muerte ha dejado a la familia sumida en un profundo dolor, dejando desolada tanto a su madre, como a su marido, Antonio Matos, y sus dos hijos, Pedro y Cari. Quien también se encuentra completamente rota es su hermana, Carla Goyanes, a quien estaba muy unida. Precisamente, la benjamina de la familia ha querido rendirle homenaje a su hermana publicando una estremecedora carta de despedida a Caritina en redes sociales, unas emotivas palabras en las que, además, le hace una firme promesa.

Cari Lapique, acompañada por su hija Carla Goyanes Fredy Torra / Europa Press

Una firme promesa

La pareja de Jorge Benguria ha compartido un emotivo vídeo en su cuenta de Instagram, donde acumula casi 100.000 seguidores. En dichas imágenes, se pueden ver a ambas hermanas compartir diferentes momentos de su vida. “‘No tengo palabras’ es la frase que más me han repetido estos días. Yo tampoco, pero este es mi pequeño homenaje para ti que eras única”, son las primeras líneas que componen el escrito, en el que Carla se abre en canal para transmitir su irreparable dolor.

“Te has ido demasiado pronto y llena de planes e ilusiones. Nos faltaba mucho por hacer. Todavía no me creo que no vayamos a hablar más, ni abrazarnos, ni consolarnos, ni disfrutar más de la vida juntas con nuestros hijos. No más risas, no más discusiones, no más bailes, no más viajes, no más cumpleaños”, son las siguientes líneas que se pueden leer en el post y que evidencian la clara unión que tenía con su hermana y la gran falta que le hará en su vida de ahora en adelante.

Caritina Goyanes junto a su madre, Carla Lapique, y su hermana, Carla Goyanes, en una imagen de archivo (Europa Press)

“Eras única e irrepetible, la más generosa, divertida, curranta, disfrutona, con una fe que siempre he envidiado y te ha hecho ser muy feliz los últimos años de tu vida. No conozco a nadie con más amigas que tú, algunas como hermanas. Has sido una madre entregada, una hija superpendiente de tus padres y, aunque seamos totalmente distintas, eres la mejor hermana que he podido tener”, ha destacado sobre Caritina.

“Hace unos días me decías que no te creías que todo eso era por papá y ahora yo no puedo creerme yo que sea por ti. Ten por seguro que voy a ser muy fuerte y voy a cuidar a tus hijos todo lo que me dejen como si fueran míos. Voy a cuidar a mamá por las dos y voy a cuidar a Matos porque sé cuanto le querías. Verás crecer desde el cielo a tus hijos y vas a estar muy orgullosa de ellos. DEP. Te quiero, Cari”, son las últimas líneas que componen la desgarradora carta. Una despedida pública que ha dejado tras de sí grandes promesas que ponen de protagonistas a los pilares de la vida de Caritina.