Antonio Matos, el desconocido marido de Caritina Goyanes: una relación extramatrimonial y una sólida formación académica

Caritina Goyanes y su marido, Antonio Matos, en una imagen de redes sociales (Instagram)

En menos de tres semanas, los Goyanes Lapique han tenido que despedirse de tres de sus familiares. El pasado 7 de agosto hicieron frente a la muerte de Carlos Goyanes y, 18 días después, afrontaron el fallecimiento de Tito, el hermano pequeño del empresario. El último batacazo tuvo lugar este lunes, 26 de agosto, con la repentina muerte de Caritina Goyanes, quien murió a sus 46 años debido a un infarto cuando se encontraba de vacaciones en Marbella.

La hermana de Carla Goyanes estaba en su piscina de Marbella cuando comenzó a sentirse mal. Fue su hijo Pedro, quien salió a alertar a quienes se encontraban fuera que su madre no estaba bien. Nada más conocer su estado, Antonio Matos, su marido, la llevó al hospital más cercano, donde lastimosamente no se pudo hacer nada por su vida. Mientras los médicos intentaron reanimarla, ella falleció de un infarto.

La muerte de Cari, el apodo cariñoso que le había puesto su entorno íntimo, ha dejado tras de sí un profundo dolor en su entorno. La matriarca de la familia, Cari Lapique, se encuentra atravesando el momento más difícil de su vida tras tener que despedir a tres familiares en 19 días. Quien también se encuentra completamente desolada es su hermana, Carla Goyanes, con quien Caritina tenía una estrechísima relación.

Caritina Goyanes, Carla Lapique y Carla Goyanes en una imagen de archivo (Josefina Blanco / Europa Press)

Su marido, Antonio Matos, y sus dos hijos, Pedro y Cari, de 13 y 10 años respectivamente, también están desgarrados con la triste noticia. Así lo evidenciaron en el último adiós llevado a cabo en el tanatorio de Marbella, donde los tres junto a Carla Goyanes y su esposo, Jorge Benguria, se fundieron en un emocionado y devastador abrazo.

Quién es Antonio Matos, el marido de Caritina Goyanes

Antonio Matos siempre ha tenido un perfil alejado de los focos, por lo que apenas se conocen detalles de su vida personal. Hasta ahora, los datos que han trascendido sobre su día a día demuestran que cuenta con una sólida formación académica. Según su perfil de LinkedIn estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Pontificia de Comillas y, además, realizó un Máster en Administración de Empresas en la IESE Business School de la Universidad de Navarra. Poco después, se tituló como Experto Universitario en Seguros Mediador clase A, un paso indispensable para poder realizar labores de mediación y bróker de seguros. Tras trabajar en Canon, Yoigo y Sacyr, en la actualidad, es socio de Malumm Brokers Correduría de seguros S.L.

Centrándonos en su faceta personal, se caracteriza por ser una persona muy trabajadora, responsable y un buen padre. En 2008, contrajo matrimonio con Caritina Goyanes en la iglesia de Es Cubells en Sant Josep de Sa Talaia (Ibiza), donde Carla Goyanes y Jaime Matos, hermano del entonces novio, fueron los encargados de leer las Sagradas Escrituras. Su enlace que causó una gran expectación y al que acudieron numerosos rostros de la prensa del corazón, como Nieves Álvarez, Vicky Martín Berrocal, Colate o Nati Abascal, entre otros.

Caritina Goyanes y su marido, Antonio Matos, en una imagen de redes sociales (Instagram)

Una relación extramatrimonial y tres hijos

Los entonces recién casados vivieron una época sumamente llena de felicidad, sobre todo a raíz de la llegada de sus pequeños, pero también pasaron por momentos de crisis. Sus altas y bajas matrimoniales se debían, en gran medida, al miedo que sentía la empresaria de que su vida cambiase drásticamente de cara al futuro. “Me entró pánico a la pérdida y me volví un poco loca. No dejaba de hacer nada a mis hijos, y el miedo se convirtió en mi ansiedad”, desveló a Master Mundi TV.

“Me volví superexigente con los niños, tenía que ser los mejores y mi marido era siempre el que pagaba el plato”, confesó en el mismo medio. “Hice 25.000 cursos de mindfulness, de yoga, de todo… pero nada de eso me servía, seguía con la misma ansiedad, nervios, estrés, gritos. Tenía un matrimonio vacío. Llegaba a casa y me ponía a trabajar o a ver una serie para no pensar…”.

Caritina Goyanes y Antonio Matos en una imagen de redes sociales (Instagram)

Ante la situación que atravesaban, un amigo les recomendó asistir a uno de los retiros de Emaús para encontrarse con Dios y que este pudiera guiarle en su vida y, especialmente, en su matrimonio. Su fe en la religión y el hecho de asistir a dicha vivencia le brindó la oportunidad de salvar su matrimonio, ya que le “quitó ese miedo y además bastante rápidamente”. De hecho, la última publicación que Caritina Goyanes hizo en su cuenta de Instagram, donde reflejó lo que era su día a día con su familia, tiene como protagonista a su marido, a quien felicita por su aniversario de bodas. “16 años. y 16.000 millones de veces te volvería a elegir para recorrer este camino juntos. Te quiero”, reza el escrito que acompaña el post.

Pese a este cariñoso mensaje, parece ser que la pareja no se encontraba atravesando un buen bache, según desveló Pilar Vidal en Y ahora Sonsoles. Y es que, en una de sus crisis de pareja, el empresario tuvo una relación extramatrimonial con otra mujer a raíz de la cual nació un niño. Una situación bastante delicada que Caritina Goyanes quiso mantener en el seno de su intimidad, haciéndose cargo de la situación y apostando, nuevamente, por su matrimonio. Tanto era así que la empresaria había decidido informar a su entorno de la existencia de este menor con el fin de evitar rumores. De esta manera no serían dos, sino tres los hijos con los que cuenta Antonio Matos.

Yo es que a esta gente pipirisnais no conozco nada ,pero esta vivía un infierno reciente con esto que cuenta Vidal 🤔 pic.twitter.com/J8NQbk8VS5 — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) August 26, 2024