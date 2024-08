Cómo son las heridas de la MPOX (viruela del mono): el número de lesiones cutáneas varía de unas pocas a cientos de ellas

Un trabajador sanitario toma una muestra de una persona con mpox. (OMS/Katson Maliro)

Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado como emergencia de salud pública de interés internacional el actual brote de MPOX (anteriormente conocido como viruela del mono) que afecta a la República Democrática del Congo (RDC). El brote se debe a una de las dos variantes del virus conocidas, siendo esta la más letal.

La decisión de la OMS llegó a mediados de agosto después de analizar la situación junto con 16 expertos del Comité de Emergencia. “Hoy, el comité de emergencia me confirmó y me avisó que, en su opinión, la situación constituye una emergencia pública de preocupación internacional. He aceptado ese consejo”, señalaba el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la rueda de prensa posterior a la reunión. “La detección y la ampliación rápida de un nuevo clima de mpox en la RDC occidental, su detección en países vecinos que no habían previamente reportado mpox y el potencial de una ampliación más amplia en África y más allá, es muy preocupante”, añadía.

A pesar de la gravedad en el continente africano, Europa no ha reportado nuevos contagios de esta cepa mortal hasta el momento. España, por su parte, sigue siendo el país con más casos confirmados de MPOX en Europa en general, con un total de 8.104, de los cuales 264 se registraron solo en 2024. No obstante, según los últimos datos actualizados por los Centros Africanos para el Control y Prevención de Enfermedades, se han reportado 14.250 infecciones y 456 muertes en lo que llevamos de año. Estas cifras suponen un incremento del 160% de contagio con respecto al año pasado y un golpe de realidad por la falta de tratamientos y vacunas en todo el continente.

Cómo se contagia la MPOX

La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) explica que la transmisión entre personas ocurre principalmente mediante contacto estrecho de piel con piel o mucosas, frecuentemente durante relaciones sexuales. Después de la entrada del virus en el organismo, la transmisión puede extenderse a miembros de la familia y parejas sexuales, incrementando el riesgo para aquellos con múltiples parejas.

También es posible el contagio a través de objetos contaminados como ropa o ropa de cama y mediante heridas punzantes en contextos sanitarios. Según la OMS, otros entornos como los salones de tatuajes también podrían facilitar la transmisión del virus.

Cuáles son los síntomas de la MPOX

El período de incubación puede oscilar entre 5 y 21 días, aunque en series de casos estudiados tanto en España como en otros países, se ha estimado un promedio entre 7 y 10 días. Los primeros síntomas en aparecer son fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, linfadenopatías o cansancio.

Entre 1 y 5 días después de la aparición de la fiebre, se desarrollan lesiones que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo y, en los casos atribuidos a transmisión en el contexto de relaciones sexuales, se localizan con mayor frecuencia en las zonas genital, perianal y perioral. Se suelen observar áreas de eritema o de hiperpigmentación de la piel alrededor de las lesiones, que pueden ser de diferente tamaño. Característicamente las lesiones evolucionan de forma uniforme y de manera secuencial de máculas a pápulas, vesículas, pústulas y costras que se secan y se caen. El número de lesiones varía de unas pocas a varias decenas o, incluso, cientos. “En casos graves, las lesiones pueden unirse hasta que se desprenden, pudiendo afectar a grandes secciones de piel”, según indica el Ministerio de Sanidad en su protocolo de actuación para esta enfermedad.

El Secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, explica las primeras medidas frente a la viruela del mono (Ministerio de Sanidad)