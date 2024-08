Una joven que trabaja en un bar de Suiza cuenta la reacción de un cliente al saber que es española: “Se le ha cambiado la cara”

Vídeo de la creadora de contenido Sara Ardi (TikTok)

Sara Ardi es una creadora de contenido que, como otros 89.472 españoles (según datos de la Secretaría de Estado de Asuntos Migratorios), reside en Suiza. Desde que pusiera rumbo al país el pasado 17 de julio, la joven comparte en TikTok las experiencias que va viviendo, como sus primeros días de trabajo en un bar, cuánto gasta en un día, cómo echa gasolina o el calor que hace en su nueva casa. Pero, esta vez, ha querido compartir con sus seguidores la mala experiencia que ha vivido con un cliente.

Trabajar de cara al público no es una tarea fácil, diario las personas que trabajan en este ámbito tienen que enfrentarse a malas caras, actitudes y contestaciones por parte de los clientes. De hecho, son los empleados del sector servicios de la hostelería y el comercio los que acumulan la mayoría (un 12,16%) de las bajas por salud mental registradas desde 2016, acorde al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Además, es una tendencia que no para de registrar.

“Cuando le he dicho que era española se le ha cambiado la cara”

Mudarse a otro país es todo un reto, aún más cuando no se controla el idioma y a diario se debe interactuar con los locales. En esta ocasión a Ardi le ha tocado vivir un encontronazo con un cliente. La creadora de contenido comienza explicando que acudió donde él a disculparse porque “la cocina andaba liada”. Una razón que, al parecer, a él no le pareció suficiente y quiso ahondar más en el asunto para encontrarle una aclaración. Debe ser por ello que le preguntó de dónde era, a lo que la joven le respondió que española. “Cuando le he dicho que era española se le ha cambiado la cara”, comenta atónita. “Y dice: ‘ah vale ahora lo entiendo todo’”.

“Sacando sapos y culebras por la boca”

El señor también se interesó por la nacionalidad del resto de sus compañeros, al contestarle Ardi que eran españoles, italianos y portugueses, el comensal aseguró que ya entendía por qué iban “tan lentos”. “Sacando sapos y culebras por la boca”, asegura la influencer. “Seas de Marruecos, seas español, seas inglés, es que a ti te tiene que sudar los huevos, de dónde viene la persona que te sirve el plato”, se queja. “No quiero generalizar porque es la primera vez que me pasa, pero es que me he quedado flipando, te la suda de donde sea, señor”, continua evidentemente afectada. “Esto no tiene que pasar en ningún sitio, me enerva la sangre”, concluye.

Reacción en redes sociales

El vídeo, que ya acumula más de 138.000 visualizaciones y 6.500 ‘me gusta’ ha recibido cientos de comentarios, sobre todo de latinos residentes en España, que comentan que es una situación a la que ellos se enfrentan a diario. “Pasa mucho en España, más de lo que tú imaginas”o “Así nos sentimos los latinos en España”, son algunos de los comentarios que se pueden leer. También hay algún usuario que se ha animado a compartir alguna de sus experiencias viviendo en el extranjero: “A mí en Alemania cuando me oyen hablar español en el supermercado me piden que les enseñe el bolso o la mochila y a la mínima me dicen que he robado”.