La mujer de familia humilde que se jubiló con 44 años tras trabajar durante 20: este fue su método de ahorro

La historia de Rita Piçarra es un ejemplo inspirador para muchos. Tras casi dos décadas trabajando en una de las empresas más grandes del mundo, la exdirectora financiera de Microsoft Portugal decidió “retirarse” a los 44 años. Sin embargo, su retiro no es el convencional, ya que no depende de una pensión del Estado. En cambio, Rita vive de los rendimientos de sus inversiones en activos mobiliarios e inmobiliarios, lo que le ha permitido recuperar el control de su tiempo y dedicarse a lo que realmente le apasiona.

Rita nació en una familia humilde en Sintra, Portugal, y fue la primera de su familia en ir a la universidad. Desde joven, mostró una gran ambición y determinación. Aunque su camino no fue fácil, logró graduarse y comenzó su carrera en el ámbito financiero, donde pronto demostró su valía. Tras iniciar su carrera en Deloitte, dio el salto a Microsoft, donde desempeñó diversas funciones en varias ciudades del mundo, incluyendo Seattle, París, Brasil y Madrid. Finalmente, logró su objetivo de convertirse en la CFO (responsable financiera) de Microsoft en su país natal, Portugal.

El ahorro y la inversión, fundamentales

Pese a su éxito profesional, Rita nunca perdió de vista sus prioridades personales. La muerte prematura de su padre a los 54 años fue un punto de inflexión en su vida. “Cuando mi padre falleció de un ataque cardíaco, me di cuenta de lo frágil que es la vida. Decidí que no quería esperar hasta los 65 para disfrutar de mi tiempo”, comparte Rita. Este evento la llevó a replantearse su vida y a planificar su retiro temprano.

Rita siempre tuvo claro que el ahorro era fundamental, pero también entendió que ahorrar dinero en un depósito a plazo no era suficiente para asegurar su futuro financiero. Durante su tiempo en Estados Unidos, aprendió sobre la importancia de invertir en la bolsa de valores, un concepto que no es tan común en Portugal. “Si ponemos nuestras ahorros en un depósito a plazo, la inflación se come nuestro dinero. Invertir en la bolsa me permitió obtener una rentabilidad mucho mayor”, explica.

Recuperar el tiempo

A lo largo de los años, Rita fue invirtiendo en empresas que conocía bien, como Microsoft, y en otras que investigó minuciosamente. Estas inversiones, junto con una cuidadosa planificación financiera, le permitieron alcanzar la independencia económica mucho antes de lo esperado. A los 44 años, decidió que era el momento de “comprar su tiempo de vuelta”. “Lo que hice fue recuperar el tiempo que vendí a los 22 años cuando comencé a trabajar. Ahora tengo la libertad de elegir qué quiero hacer con mi vida”, afirma.

Hoy, Rita vive una vida que muchos envidiarían. Reside en Portugal, donde pasa sus días practicando surf y skate en las playas de Carcavelos y Costa de Caparica, actividades que le apasionan. Además, se dedica a su propia empresa, escribe libros, da charlas y participa en eventos solidarios. Su libro “A Vida Não Pode Esperar” ofrece consejos sobre gestión de finanzas personales y cómo planificar un retiro temprano. Rita también ha creado una empresa que gestiona sus inversiones y patrimonio, lo que le permite mantenerse activa en el mundo financiero sin las presiones de un trabajo corporativo.

Aunque se considera “retirada”, Rita sigue comprometida con la educación financiera y con ayudar a otros a alcanzar sus objetivos. A través de sus charlas y su libro, enfatiza la importancia de tener control sobre las finanzas personales. “Trabajamos 40 horas a la semana para ganar un salario, pero pocas veces nos detenemos a pensar en cómo manejamos ese dinero. Es fundamental tener un control sobre nuestras finanzas para asegurar un futuro cómodo”, aconseja.