Amaia Montero da nuevas pistas sobre su regreso: “Cuando mi mundo se derrumbó hay un momento mágico que se da antes de la luz”

Amaia Montero en el concierto de Karol G en Madrid (Instagram)

Amaia Montero ha estado un largo tiempo desaparecida de los medios y de las redes. La cantante ha pasado por una de las peores etapas de su vida en la que se ha visto afectada por una depresión que le ha alejado de todo, incluso de la música.

Sin embargo, la irundarra no ha caído en el olvido. Su gran trayectoria profesional y su poder como artista han hecho que sus fans nunca pierdan la esperanza de verla sobre un escenario otra vez, cantando sus canciones.

Amaia Montero y Karol G. (Europa Press)

De esta manera, Amaia se tiraba a la piscina el pasado 21 de julio haciendo una aparición estelar en el Santiago Bernabéu, en la que acompañaba a Karol G en un concierto muy especial. Ambas cantantes entonaron la mítica canción Rosas, que cantaba Amaia junto a La Oreja de Van Gogh y que emocionó a todo el estadio.

Varios días después, la cantante se ha pronunciado en un post de su red social Instagram y se ha sincerado con sus seguidores con lo que parece ser el anuncio de un regreso.

Amaia Montero en una imagen de sus redes sociales (Instagram)

“Hoy puedo decir que cuando mi mundo se derrumbó hay un momento mágico que se da antes de la luz. Es muy duro, oscuro y persiste, pero no es para siempre”, comienza su relato dando a entender que, esta etapa tan complicada que ha vivido, está llegando a su fin.

“Empecé haciendo lo que San Francisco de Asís decía que fue hacer lo necesario para hacer lo que era posible y terminar haciendo lo imposible”, acompaña el texto con una reflexión un tanto religiosa.

La cantante vasca no duda en animar y dar apoyo a todas las personas que estén pasando por una situación parecida a la suya: “Hoy mi mensaje es de esperanza para todas aquellas personas que están pasando por un momento difícil, sea cual sea”.

“Eso sí, hay una fórmula mágica que es el amor. He recibido muchísimo por vuestra parte y os lo quiero devolver desde el corazón. Gracias. Se puede.”, cierra su comunicado con un agradecimiento al cariño que recibe de sus fans más fieles.

Como es costumbre, no solo sus admiradores, sino también sus amistades y compañeras de profesión han mostrado su alegría en los comentarios de la publicación de Amaia. “Amaia te estamos esperando”, comentaba la actriz Paula Echevarría. “¡Te queremos preciosa!”, decía la cantante Edurne. “Siempre para mejor”, respondía Diana Navarro, entre otras.

Está claro que no solo el mundo está preparado para recibir a Amaia Montero con los brazos abiertos, sino que también ella lo está y que esa vuelta a la música y a los escenarios va a ser legendaria.

El terrible episodio de Amaia Montero

Hace algo más de un año recibíamos la noticia de que Amaia salía del Hospital Beata María de Madrid. La cantante había recibido el alta después de estar ingresada diez días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para ser trasladada a una clínica de Navarra.

Amaia Montero en una imagen de sus redes sociales (Instagram)

Tras dos meses sin rastro de la cantante, ella misma hizo pública una imagen en sus redes explicando que se encontraba estable y solo se trataba de un susto que, afortunadamente, no fue a más. “Siempre he creído que esta vida es un partido de fútbol y yo no encuentro mis botas. Solo que hay algo que no cambia, vosotros. Voy a volver, lo daré todo como siempre”, eran algunas de las palabras con las que Amaia justificaba su ausencia a los fans, a quienes nunca descuida.