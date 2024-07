‘Supervivientes All Stars’ empieza la cuenta atrás para su recta final: el desconsuelo de los concursantes tras la nueva expulsión

(I-D) Jorge Pérez, Lola Mencía y Bosco Martínez-Bordiú en 'Supervivientes All Stars' (Mediaset)

Supervivientes All Stars ha comenzado la cuenta atrás para su recta final. Los concursantes de la edición más dura del espacio de Telecinco llevan aproximadamente en mes un Honduras y, ahora, cuentan los días para volver a España. Semana tras semana, uno de ellos ha tenido que decir adiós al resto de sus compañeros, pero el adiós más doloroso ha sido el de este jueves, 18 de julio.

La quinta gala del formato de Mediaset vivió “la expulsión más dura porque dejaba al eliminado justo a las puertas de la recta final”, señaló Jorge Javier Vázquez, presentador del programa. “Hoy viviremos las penúltimas nominaciones de la edición y esa futura expulsión podría tener lugar antes de lo que se esperan”, aseguró, dejando entrever que el fin del reality está más cerca de lo esperado.

Tras la salvación de Alejandro Nieto en la gala del martes, Jorge Pérez y Bosco Martínez-Bordiú continuaban en la cuerda floja. No era una decisión fácil para el público, pues ambos concursantes se coronaron ganadores de la edición 2020 y 2023 de Supervivientes, respectivamente. Sin embargo, uno de ellos tenía que poner fin a su paso por Cayos Cochinos.

Los concursantes de 'Supervivientes All Stars' conocen el nombre del cuarto expulsado de la edición (Mediaset)

Sus últimos días por el reality no fueron nada fáciles, sobre todo a raíz de su aparatosa caída en la Noria Infernal, una situación que mantuvo en vilo tanto a sus compañeros, como a los telespectadores y familiares. Con un 54% de los votos, el sobrino de Pocholo se convirtió en el cuarto expulsado de la edición, algo que alegró enormemente a Marta Peñate, quien no pudo evitar romper en llanto al saber que el exguardia civil seguía formando parte de la aventura. Antes de coger su saco y poner rumbo a España, el que fuera pareja de Adara Molinero quiso hacer tres grandes agradecimientos.

“El primero es al equipo del programa, especialmente al equipo médico, que por desgracia o halago les he conocido un poco más y nunca me ha faltado nada”, afirmó el joven, que se suma a la lista negra. “El segundo es para el público: me habéis hecho un tío mejor”, expresó, provocando que Sofía Suescun se emocionara y acabase llorando por la marcha de su amigo. “Esperaba irme con más amigos que enemigos y creo que he conseguido”, fueron las palabras que dedicó al resto de sus compañeros. “¡Hasta el próximo año!”, bromeó antes de salir de la Palapa.

Bosco eliminado por juntarse con Sofía Suescun. Esta mujer todo lo que toca sale a la calle expulsado



Lo reventada que está Sofía



#SVAllStarsGala5 pic.twitter.com/nTVsocUQLG — Barbie B (@Darkname300) July 18, 2024

Los penúltimos nominados

Alejandro Nieto y Jorge Pérez protagonizaron “un duelo espectacular” en el que tenían que aguantar de pie en una plataforma sobre el agua hasta que uno de ellos cayese. El modelo gaditano logró aguantar hasta el final y se convirtió en el nuevo líder, un título que le ha llevado directo a la final, pues no podrá ser nominado.

Alejandro Nieto ha nominado directamente a Logan Sampedro, quien se salvó de la lista negra al hacer uso del tridente dorado que se ganó en la semana anterior en el juego de la Noria Infernal. En su lugar, este señaló a Lola Mencía. “Mi nominación va para Sofía Suescun. Los hechos sucedidos se entienden, además con el resto de compañeros tengo una relación excelente”, afirmó Jorge Pérez, a quien se sumó Marta Peñate y Lola Mencía. La novia de Kiko Jiménez ha sido una de las concursantes más polémicas de esta edición, pues es quien más rifirrafes ha protagonizado con el resto de participantes.

Por otro lado, ambas concursantes de La isla de las tentaciones coincidieron en votos, obligando a Alejandro Nieto a desempatar. “son dos personas que son dos pilares para mí aquí, dos grandes supervivientes y me da mucha pena tener que elegir entre ellas. Quiero mucho a las dos, pero creo que Marta es más fuerte que Lola, elijo a Marta”, expresó el líder de esta semana. Por tanto, la pareja de Tony Espina, Sofía Suescun y Lola Mencía son las tres penúltimas nominadas.