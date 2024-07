Qué leer esta semana: la infancia de César Aira, salud para el pelo y la piel, el final de “Las siete hermanas” y un regalo

Sí, ya se sabe: nos gusta viajar. Nos gusta ir lejos, hacer la valija, pasar fronteras. Hemos soñado, también, con viajar en el tiempo. Con ver otras culturas por dentro. Por sentirnos un romano de la Antigüedad, una reina, un niño que busca su planeta. Quisiéramos tener mil vidas y nos hemos ingeniado para hacerlo... a través de los libros.

No está mal aprovechar el fin de semana para arrancar con algo nuevo. Y aquí van algunas propuestas variadas y el acceso a su versión electrónica, práctica y de un costo más que conveniente.

En esta nota vamos a recomendar el último -y muy personal- libro del argentino César Aira: En el pensamiento. También el último de la saga Las siete hermanas, que empezó su autora, Lucinda Riley pero que, cuando ella murió, terminó su hijo Harry Whittaker. Finalmente, un poco de cuidado personal: la farmacéutica española Helena Rodero Todo sobre tu pelo y tu piel despeja mitos y da claves para estar mejor sin gastar una fortuna en Todo sobre tu pelo y tu piel.

Y un “bonus track” gratis: un recorrido por vida y obra del papa Francisco en Francisco. Diez años del papa latinoamericano.

Feliz lectura.

En El Pensamiento, de César Aira

Es provocador e escritor argentino César Aira. Desde el título: ¿qué significa contar al que está “en el pensamiento? ¿Qué quiere decir si, además, se ha dejado saber que es un libro, digamos, bastante autobiográfico (aunque él trate de relativizarlo). Bueno, así se llama la última novela que publicó este prolífico autor, que ya sacó más de cien títulos

Pero no, o no solo se trata de cosas que están “en el pensamiento”. Esta vez resulta que El Pensamiento -con mayúsculas- existe. Es un recóndito lugar de La Pampa argentina. En este contexto rural, la obra narra los recuerdos del narrador sobre su último año vivido en esta localidad, antes de mudarse con su familia a Coronel Pringles.

En el libro, el narrador evoca su infancia cuando tenía siete años y era criado en un entorno campestre, rodeado por sirvientes, una madre afectuosa y un patriarca que progresivamente se había convertido en el dueño del pueblo.

Dos sucesos sobresalientes rompen la calma de esa pequeña comunidad: la llegada inesperada de un preceptor proveniente de la ciudad, encargado de la educación del joven narrador, y la enigmática desaparición de una locomotora.

La pequeña localidad de El Pensamiento, caracterizada por solo unas cuantas calles y casas construidas alrededor de una estación ferroviaria, se convierte en el escenario perfecto para que los lectores experimenten los dilemas y las aventuras infantiles del protagonista.

El traslado del narrador a Coronel Pringles marca el fin de un ciclo y el inicio de otro. La novela ofrece una reflexión sobre cómo los recuerdos infantiles pueden permanecer latentes y luego emerger con fuerza, dándonos una visión más clara del pasado.

El narrador argentino César Aira.

La desaparición de la locomotora es uno de los misterios centrales de la trama, y esta narrativa se convierte en una metáfora de la pérdida y el cambio.

“Mi madre y casi todos mis tíos, que son muchos, nacieron en El Pensamiento, y yo pasé mucho tiempo de mis primeros años allí”,ha contado el escritor a la prensa. “Ahora el campo es mío y de mi hermana. La única frase genuinamente autobiográfica de la novela es la que habla de ‘asegurarnos de que El Pensamiento fuera nuestro para siempre’. Hace unos años un sobrino me propuso venderlo y con el dinero comprar departamentos en varias capitales del mundo para alquilarlos a turistas, con el argumento de que me daría más renta. Pero no tengo tanto interés en la renta”.

“Atlas”, la última novela de la saga “Las siete hermanas”

La saga “Las siete hermanas”, escrita por Lucinda Riley narra la vida de siete mujeres contemporáneas que buscan rastros de su pasado. El primer libro inicia en las orillas del Lago de Ginebra, en Suiza, donde seis de las hermanas se reúnen en la casa de su infancia tras la muerte de su padre adoptivo, encontrando pistas sobre su verdadera herencia.

Las siete hermanas: la historia de Maia”, publicado en 2014, marcó el inicio de una serie que llevó a Lucinda a escribir un libro por año.

En 2021, la autora anunció en un video que estaba trabajando en la historia de la séptima hermana, La hermana perdida, y adelantó que habría un octavo y último libro de la saga: Atlas, la historia de Pa Salt, que se publicaría en 2022. Este último libro sería crucial, ya que resolvería varios misterios de la saga, develaría los secretos del padre de las siete hermanas y explicaría las misteriosas adopciones que él realizó en todo el mundo.

Sin embargo, 40 días después de ese anuncio, y con La hermana perdida liderando las listas de best-sellers a nivel global, Lucinda Riley murió. Su familia informó que había luchado contra el cáncer durante cuatro años, enfermedad que finalmente la llevó a la muerte.

Pero Lucinda había logrado escribir secciones clave de su último libro y dejó notas detalladas sobre la historia. Aunque estaba enferma, su familia siempre mantuvo la esperanza de que pudiera completar la obra. Sin embargo, en la víspera de Navidad de 2018, Lucinda había tenido una conversación crucial con su hijo mayor en su habitación: “Si ocurre lo impensado, quiero que seas tú quien complete la serie”, le dijo a Harry. Conversaron durante horas. “Fue la conversación más importante de mi vida”, recuerda Harry Whittaker.

Y lo hizo. Él completó este último libro, Atlas: La historia de Pa Salt, que viene a revelar el misterio de por qué este padre adoptó niñas de todos los rincones del mundo.

La enigmática figura paterna está basada en el verdadero padre de Lucinda Riley: Donald Edmonds, un hombre que trabajaba en el rubro textil y viajaba por el mundo por trabajo. “Era una figura misteriosa y no sabíamos nada de él cuando viajaba. Al regreso de sus viajes, traía regalos de los países exóticos que visitaba”, recordaba la escritora.

La saga también se puede escuchar en audiolibros.

Todo sobre tu pelo y tu piel, de Helena Rodero

Helena Rodero, reconocida farmacéutica y experta en salud del cabello, ha lanzado su primer libro titulado Todo sobre tu pelo y tu piel. En esta obra, Rodero comparte sus conocimientos sobre el cuidado del cabello y la piel, temas sobre los cuales frecuentemente ofrece consejos en su cuenta de Instagram, donde acumula una comunidad de más de un millón de seguidores.

El libro incluye diversas lecciones y aborda la importancia del magnesio en el cuidado capilar. Rodero explica que este mineral juega un rol esencial para mantener el cabello saludable, fortaleciendo las fibras capilares y combatiendo problemas como la caída del cabello y la sequedad.

La farmacéutica Helena Rodero.

Cuenta, por ejemplo, que contra lo que se puede pensar el cabello enrulado es más débil que el lacio y por qué. Y también si es cierto o no que es malo lavarlo todos los días. Y, por supuesto, por qué se cae el cabello y cómo evitarlo.

Otro mito, dice, es el secador. “Todo el mundo cree que es perjudicial para el cabello, pero nadie conoce que lo dañino es la humedad. Por ejemplo, cuando nos dejamos secar el pelo al aire, la humedad se queda retenida en el cabello.”, ha explicado en una entrevista.

La obra está dirigida tanto a personas que buscan soluciones prácticas para problemas capilares como a quienes desean aprender más sobre el mantenimiento y la belleza del cabello.

Rodero subraya en su libro la relevancia de una dieta equilibrada y el uso de productos específicos que incluyan magnesio, recomendando integrarlos en las rutinas de cuidado diario para obtener óptimos resultados.

Bonus track: La década del papa Francisco (Gratis)

El 13 de marzo de 2013, Jorge Mario Bergoglio se convirtió en Francisco I, el primer papa latinoamericano y jesuita en la historia de la Iglesia Católica. Su elección sorprendió al mundo y fue recibida con ovaciones y lágrimas, especialmente en América Latina. Desde el balcón de la Basílica de San Pedro, Francisco inició una nueva era marcada por la humildad y el compromiso con los más vulnerables.

En sus diez años de papado, Francisco I ha enfrentado múltiples desafíos y ha abordado cuestiones cruciales del siglo XXI. Entre los temas más destacados están la migración, el narcotráfico, el cambio climático, la eutanasia, los abusos dentro de la Iglesia, la violencia de género, el aborto, y las leyes LGBT, así como la pandemia del COVID-19. Ha sido un fuerte crítico de las costumbres arraigadas tanto dentro como fuera del Vaticano.

De todo eso, y más, se trata El papa latinoamericano, un libro que hace un recorrido por la década del Sumo Pontífice como pastor, jefe de Estado, líder mundial y un apasionado por su tierra y el fútbol, y que puede descargarse gratis desde Bajalibros.

El papa Francisco en una audiencia del pasado mes de junio. (EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI)

Francisco cuenta con los textos exclusivos de las firmas destacadas como la de Claudia Peiró, Román Lejtman, Cherquis Bialo, Ezequiel Medina, Inés San Martín, Florencia Fleitas, Patricio Zunini e Ignacio Hutin. Los artículos de periodistas como Gabriela Esquivada, Fernando González, Juan Piscetta, Paula Bistagnino, Silvia Mercado, Pablo Antonio Cavallero, Hernán Bernasconi, Darío Acevedo Carmona y Sandro Magister también componen este volumen. A su vez, el arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, el cura Fabián Báez, el analista de política internacional Julián Schvindlerman y Alberto Benegas Lynch (h) también aportan su mirada. Ademá, tiene ilustraciones de Enrique Breccia y Pablo Ramírez Arnol.

Austeridad, fútbol, viajes

El papado de Francisco también ha sido notable por sus gestos de austeridad y cercanía. Desde la elección de su nombre, los zapatos desgastados que usaba en Buenos Aires y frases distintivas como “Hagan lío” y “Recen por mí”, hasta su insistencia en que los conventos vacíos deben acoger a los refugiados, el papa ha mantenido un estilo que promueve la sencillez y la conexión con el pueblo.

Uno de los aspectos más discutidos de su papado es su pasión por el fútbol. Su fanatismo por el San Lorenzo de Almagro y la selección argentina se refleja en su pequeño museo en el Vaticano, que incluye camisetas de Messi y otros elementos futbolísticos.

Francisco ha realizado numerosos viajes a regiones periféricas y países en desarrollo. Ha visitado África, Asia y América Latina, escuchando a los más desfavorecidos y poniendo en la agenda temas actuales. Su inclinación por estos viajes refleja su enfoque de acercarse a aquellos que están en las periferias del mundo, tanto geográficamente como socialmente.

El Papa Francisco habla con varios jóvenes durante un encuentro en la Catedral de Santa Teresa en Yuba, Sudán del Sur, el 4 febrero 2023. (REUTERS/Thomas Mukoya)

Respecto a la relación con su país natal, Argentina, el papa ha mantenido distancia en sus visitas oficiales. Durante su papado, ha criticado públicamente la situación económica y social de su país, señalando problemas como la alta pobreza e inflación, dados “por malas administraciones y políticas”. A pesar de no haber viajado a Argentina, ha expresado su preocupación y cercanía con la nación.

El liderazgo de Francisco también se ha visto en su manejo de las relaciones internacionales. Ha desempeñado un papel importante en la mejora de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y ha realizado misas multitudinarias como la de Filipinas, que reunió a millones de fieles.