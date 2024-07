Un español que trabaja de camarero en Irlanda explica los problemas que tiene en su empleo: “Empezaron las faltas de respeto y nunca me he callado”

Las redes se sorprenden por las condiciones del restaurante para sus camareros (Andrii Anna photographers/Shutterstock)

Trabajar en un entorno laboral positivo es clave para el bienestar y la satisfacción de los empleados. Tener un buen trato entre iguales y subordinados puede aumentar la productividad y el rendimiento laboral, pero sobre todo es esencial para la buena salud de los trabajadores. Sin embargo, no en todos los sitios se cumple y en el sector hostelero es frecuente ver abusos, sin importar el país en el que se esté.

Eso le ocurre a Mate (@Mate_Five) en su trabajo. El joven llegó a Irlanda hace unos años y actualmente es camarero en un hotel del país. Cuenta en su último vídeo de TikTok que desde que entró en la empresa hace siete meses tiene problemas y discusiones con los cocineros. “Llevan como diez, veinte años en este trabajo y ya por eso se creen que son los dueños del hotel”, explica, a la par que asegura que su actitud ha terminado por “sembrar el miedo en el restaurante.

“He trabajado con gente nueva que tenía miedo a equivocarse, porque es lo más normal del mundo equivocarte cuando eres nuevo. Tenía miedo de equivocarse y que les llegara una orden a la cocina errónea y la cocina les gritara, lo pagara con ellos”, relata. Eso es algo que ha vivido en sus propias carnes. “Si yo cometo un error ya se me grita, se me falta al respeto”. En cambio, “si ellos cometen un error, no pasa absolutamente nada y no les puedes decir nada”.

El derecho a equivocarse

Pero Mate no se ha dejado amedrentar. “Yo soy una persona que no tolera las injusticias”, asegura. Defiende que está en todo su derecho a cometer errores, sobre todo al entrar nuevo en un trabajo. “No puedes pretender que en un día o dos días me aprenda todo”. Y no agacha la cabeza ante el abuso de sus compañeros: “Yo no me dejo intimidar, ni pisotear, ni que me falten al respeto”.

“Desde el primer día empezaron las faltas de respeto y yo nunca me he quedado callado. Siempre he discutido, porque tengo todo el derecho a defenderme”, defiende. Confiesa, no obstante, que esta actitud ha hecho que se enfrente a “varias discusiones con varios jefes”. La última, el pasado 3 de julio, cuando el joven decidió compartir este vídeo.

El consejo de Mate: “No dejéis que os pisoteen”

Se dirige a personas como él, que hayan decidido mudarse a otro país “a buscarse la vida”. “Estamos en trabajos que no van a ser los trabajos de nuestra vida, sino que son trabajos de paso para aprender inglés, para ganar dinero, lo que sea”, resalta en su vídeo. “Si estáis en esta misma situación, de verdad, no dejéis que os pisoteen, defenderos”.

El consejo no se queda para aquellos españoles que emigraron al extranjero, sino que se aplica a cualquiera que esté pasando por un problema similar. “Si te están tratando mal, si te están faltando al respeto, si abusan de ti, tío, que les den por culo. Ellos te necesitan a ti, tú no los necesitas a ellos”.

