Ptazeta: “Hay que conseguir que los hombres se sientan identificados con una canción femenina sin dañar su virilidad”

Se mira el tatuaje de serpiente que se hizo, durante la noche anterior, en la fiesta de lanzamiento de Gorgona, su nuevo álbum. No es la única referencia reptil que ha impreso en su piel. Encima de la ceja, otra pitón viste su cara. “También tengo a Medusa tatuada en el pecho”, dice. La cabeza mitológica que convertía en piedra a sus detractores con sólo una mirada no sólo es su alter ego, también su “sello de identidad”.

Ptazeta, nombre artístico de Zuleima del Pino González (Las Palmas, 1998), fue uno de los primeros nombres que pusieron a Canarias en el mapa de la industria urbana. Lo hizo con Mami, un hit dedicado a una mujer (algo que, en 2019, se presentó como un arriesgado alegato de libertad en un género asociado al conservadurismo sexual). Aunque “es un himno” que admite llevar tatuado en la frente, le hubiese gustado ser, simplemente, “una chica que cantaba”. A secas. “Estoy súper orgullosa de que esa sea mi etiqueta para toda la vida, pero ojalá desaparezca para poder ser, simplemente, una cantante”, admite en una entrevista con Infobae España.

Gorgona “supone un antes y un después” en su carrera. En 2022 lanzó The Party En La Casa, pero en este nuevo proyecto ha volcado todo el conocimiento de la industria, y de sí misma, que ha adquirido en estos dos años. Puede parecer poco tiempo, pero su éxito lírico le abrió las puertas del estudio de Bizarrap. “Me han pasado muchas cosas, he sido más constante con mi mente y desarrollo personal, por ejemplo me acabo de sacar el teórico del carnet de conducir”, dice entre risas. “El disco es un fruto claro de todo el esfuerzo que llevamos haciendo durante todos estos meses”, precisa.

La canaria afirma que la música la ha acompañado desde pequeña. Toca la trompeta desde los 13 años y, cuando las batallas de gallos comenzaban a democratizarse gracias al eco que éstas tenían en redes sociales, decidió adoptar la tendencia en las veladas que pasaba junto a sus amigos. “En mi barrio se introdujo el freestyle”, dice de sus inicios callejeros. “Siempre me ha parecido súper difícil improvisar, me sentía totalmente incapacitada”, dice de una disciplina que acabó aplicando a su rutina diaria. Ahora, siendo uno de los muchos perfiles isleños que triunfan en el género urbano, Ptazeta se muestra “orgullosa” de que el mundo fije su mirada en el talento canario. “Si te gusta esa música, ahora es cuando hay que guerrear y hacerla, porque ahora es cuando nos están mirando”.

En una época marcada por el fulgor caduco y la fama de un one hit wonder, Ptazeta afirma que la clave es “ser uno mismo”: “Ahora mismo todo ese rollo del plástico y del postureo se está perdiendo, la nueva moda va a ser volver a la naturalidad”, afirma con convicción. La cantante afirma que hay días que sigue sin creer todo lo que ha conseguido, y otros en los que se ve como una auténtica jefa. El síndrome de la impostora “es un trabajo constante”. El “demonio” que la conduce a la duda “nos hace falta para sentir que somos cambiantes, que somos humanos, que estamos vivos”. Sin duda, a Ptazeta no le incordia la idea de tener que lidiar con los altibajos emocionales propios de la exposición masiva.

Un mundo de mujeres

Festivales, conciertos de alto standing y canciones que también tararean los boomers de la familia. Las artistas urbanas están liderando la nueva ola de sonido mainstream en español, pero su éxito no se traslada a las playlist que reinan las aplicaciones musicales coyunturales. “Estamos ahí, pero hay que juntarse”, dice Ptazeta. La canaria no sólo se preocupa por esa escasa presencia de mujeres artistas en las listas de éxitos, también habla del dominio completo del sonido urbano en el gremio. “El urbano se ha metido por todas partes, al final en el Top 50 hay pop, sí, pero la mayoría son canciones urbanas”, destaca.

¿A qué adscribe, entonces, esa escasa representación femenina? “Si escarbamos en el hoyo descubriremos que lo que hay es un patriarcado que sigue con nosotras”, admite. “A veces hablamos de inclusión y nos seguimos separando”, añade. Pone de ejemplo las playlist que están únicamente integradas por ellas. “Lo que interesa es que el público escuche a artistas femeninas”, indica. Para la canaria, la clave es apelar al grupo masculino “que viene de ese patriarcado, de esa alineación, para que aprenda a sentirse igualmente representado con una canción femenina sin dañar su virilidad”.

Navegando entre la fama que surge en TikTok y el auge de un género que parece no tener techo, la cantante cree que “mola tener tus éxitos, pero es importante no perder el amor” por la composición. “Hay artistas que, ahora mismo, están buscando eso y sé que es un agobio, pero un músico que ame la música nunca va a morirse sin ella”, dice sobre los compañeros que, tras varios años de éxitos, deciden retirarse temporalmente. “Si algún día se acaba mi carrera, Dios no lo quiera, no dejaría de escribir, no dejaría de hacer música. Estaría completamente apagada como persona”, concluye.

