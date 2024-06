Ayuso defiende la “cortesía” a Milei y el Ejecutivo Central le acusa de “dar amparo a la ultraderecha”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, condecora al presidente de la República Argentina, Javier Milei, en la Real Casa de Correos, a 21 de junio de 2024, en Madrid. (Eduardo Parra/Europa Press)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este sábado el encuentro de “cortesía” con el presidente de Argentina, Javier Milei, al que hizo entrega de la Medalla Internacional de la Comunidad.

Durante su intervención en un acto del PP de Madrid en el Parque de Berlín para celebrar un año de gobierno en la Comunidad y en 114 municipios de la región, la jefa del Ejecutivo madrileño ha defendido mantener relaciones institucionales con Argentina, uno de los “pueblos hermanos” de España. La dirigente popular ha subrayado el valor de Javier Milei al ponerse al frente de un país “hundido como este”.

“El presidente de la Argentina ha recibido una distinción porque tenemos potestad, del mismo modo que el presidente otorga otras muchas distinciones y nadie le cuestiona por ello”, ha defendido Ayuso en su intervención.

“No he visto al presidente de la Argentina insultar a España ni al Rey pero sí he visto a la mitad del Gobierno hacerlo, sí que lo he visto con otros gobernantes dictatoriales y populistas en América”, ha achacado. “Nosotros no tenemos por qué entrar al juego de las disputas políticas que provocan a aquellos ministros que son incapaces de quedarse quietos con los deditos y solo saben insultar, ofender y no hacer su trabajo”, ha subrayado en referencia a las críticas del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al presidente argentino.

Visita de Javier Milei a Madríd

La foto que ha dejado el encuentro de última hora entre Ayuso y Milei ha suscitado las críticas de la oposición, que han comparado este acto a lo ya acontecido hace un mes, cuando el presidente argentino viajó a España de manera no oficial para acudir al acto de presentación para las europeas de Vox, donde volcó todo su apoyo en representación de la ultraderecha.

Respecto a esto, la presidenta madrileña ha admitido que “seguro que habrá voces que buscarán coincidencias entre el discurso de Milei y el suyo”, aunque ha remarcado que se trata de “proyectos distintos” y “países en situaciones distintas”.

Un aluvión de críticas

Desde el Ejecutivo Central han sido varias las voces que han cargado contra Ayuso por esta medalla y recepción al presidente argentino y le han acusado de deslealtad institucional. Entre ellos, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado al presidente de Argentina de seguir “la política de la selva” y ha afirmado que siente “vergüenza y pudor” por el hecho de que la Comunidad de Madrid “aplauda estas ideas”, dando amparo a la ultraderecha y populismos.

La presidenta madrileña ha querido replicar estas palabras y ha achacado que el Ejecutivo de Sánchez sí que demuestra “deslealtad” al permitir las embajadas de Cataluña o recibir a líderes que insultan a España y al Rey.

Sumar y Podemos también se han querido referir al acto celebrado este jueves, al que han calificado de “vergonzoso” e “ilegal”. A juicio de ambas formaciones, el mandatario argentino llegó a España a título personal, y no en una visita de Estado.

“Yo no sé si la jefa de la ultraderecha se cree que está por encima del Gobierno de España o se cree que está por encima de las leyes, pero es manifiestamente ilegal que se entregue esta medalla”, valoró antes de producirse el encuentro Javier Sánchez Serna, diputado y portavoz adjunto de Podemos.

Noticia con información de Europa Press

<br/>