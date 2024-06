Qué es Netflix House, la experiencia inmersiva de la plataforma que llegará en 2025

Netflix House, la experiencia inmersiva de la plataforma que abrirá a partir de 2025

Netflix ha anunciado la apertura de las primeras Netflix Houses, dos innovadores espacios de entretenimiento que abrirán sus puertas en 2025. Una de estas casas estará ubicada en el King of Prussia Mall en Pensilvania, mientras que la otra se situará en Galleria Dallas, Texas. Estos locales ofrecerán a los visitantes una experiencia inmersiva que combinará tiendas, restaurantes y actividades relacionadas con algunas de las franquicias más populares de la plataforma, como Los Bridgerton, Stranger Things y El juego del calamar.

Las Netflix Houses ocuparán antiguos locales de tiendas departamentales, con más de 100,000 pies cuadrados dedicados a crear un ambiente en el que los fanáticos puedan interactuar con sus personajes y escenarios favoritos fuera de la pantalla. Según la compañía, estas experiencias se basarán en eventos temporales en vivo previos, como los de La casa de papel y Netflix Bites. Marian Lee, directora de marketing de Netflix, lo explicaba así: “En Netflix House se puede disfrutar de experiencias inmersivas, realizar compras y probar alimentos y bebidas inspirados en las series y películas de Netflix”. Lee destacó que el verdadero propósito de estas casas es fomentar la interacción de los fans y apoyar el negocio principal de la plataforma, que es la suscripción en streaming.

En su exterior, las Netflix Houses atraerán a los visitantes con esculturas y murales de personajes emblemáticos de Netflix, creando un ambiente que comienza a cautivar desde antes de ingresar. Dentro, las actividades estarán diseñadas para permitir una conexión profunda con las series. Los asistentes podrán participar en bailes ambientados en los escenarios opulentos de Los Bridgerton o probar su destreza en competiciones inspiradas en los desafíos de El juego del calamar.

Estas actividades no son las únicas atracciones. Los restaurantes ofrecerán menús temáticos, permitiendo a los visitantes degustar comidas y bebidas inspiradas en sus programas favoritos. Desde banquetes elegantes al estilo Los Bridgerton hasta platos más contemporáneos y audaces que podrían salir de Stranger Things, la oferta gastronómica promete ser una parte integral de la experiencia. Además, las tiendas en las Netflix Houses venderán mercancía exclusiva. Los aficionados podrán adquirir objetos de colección y artículos únicos, como camisetas del Hellfire Club de Stranger Things, disponibles solo en estos locales. Esta mercadería exclusiva añade un atractivo adicional para los fans que buscan llevarse un recuerdo tangible de su experiencia.

Fotografía cedida por Netflix de una escena del tercer episodio de la primera temporada de la serie surcoreana "Squid Game" (El Juego del Calamar). EFE/ Netflix

Una experiencia más allá de la pantalla

La elección de King of Prussia Mall y Galleria Dallas como las primeras ubicaciones no es casual. Ambos son centros comerciales importantes que atraen a una gran cantidad de visitantes y representan una audiencia diversa. Con estas ubicaciones, Netflix espera no solo atraer a sus suscriptores actuales, sino también captar la atención de nuevos aficionados que puedan descubrir la riqueza de sus contenidos a través de estas experiencias inmersivas.

Netflix ya ha tenido éxito con experiencias en vivo temporales, y ahora busca capitalizar ese entusiasmo llevando estas experiencias a un entorno más duradero. Las Netflix Houses pretenden ofrecer un espacio donde los fans puedan vivir historias de una manera completamente nueva, reforzando así el vínculo entre la plataforma y sus suscriptores.

Las Netflix Houses estarán abiertas al público a partir de 2025, marcando una nueva forma en la que los contenidos de la plataforma se conectan con los espectadores. Estas primeras aperturas en King of Prussia, Pensilvania y Dallas, Texas representan solo el comienzo de lo que podría convertirse en una red más amplia de espacios dedicados a la inmersión y el entretenimiento al estilo Netflix.