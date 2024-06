Este es el dinero que Aitana cobrará por cada concierto en su gira ‘Alpha Tour’

Aitana triunfa en el escenario del Icónica Santalucía Sevilla Fest (Leandro Wassaul / Europa Press)

España cuenta con músicos muy conocidos a nivel internacional, tanto en un plano más académico como más comercial, siendo sobre todo este último el que atrae a una mayor cantidad de personas para escuchar a los artistas de nuestro país que se atreven con una gira internacional. Desde los fans más acérrimos hasta los que simplemente tienen curiosidad asisten a estos eventos, donde pueden verse -y oírse- a decenas de miles de asistentes disfrutar de la música que estos interpretan.

Claro que conseguir una afluencia de público tan masiva, más allá de lo comercial, queda también reservado para unos pocos. El caso de Aitana es uno de estos últimos, al tratarse de una de las artistas con mayor proyección nacional e internacional de nuestra industria musical. Ya lo pudimos ver con el inicio de la gira correspondiente a su tercer disco, Alpha, con dos exitosos conciertos en México en el mes de marzo, y se podrá comprobar de nuevo este verano. Y es que la cantante realizará la última parte de su tour acudiendo a más de una decena de festivales en España, con dos conciertos finales en diciembre en el estadio Santiago Bernabéu.

El dinero que gana por cada actuación

Hasta tal punto llega su fama, que en muchos casos despierta cierta curiosidad saber cómo esta le es devuelta en términos económicos, dada su capacidad de atraer a tantos fans y del mero prestigio que supone tener su nombre en los carteles. Estos datos son muy difíciles de calcular, ya que a la suma que pueda cobrar se desconoce cuánto dinero realmente acaba para ella misma -puesto que cuenta con un equipo y una discográfica detrás-, además de si recibe otros ingresos por publicitar las distintas marcas con las que colabora.

En cualquier caso, el programa Fiesta de Telecinco ha asegurado tener una idea aproximada de los emolumentos que la cantante recibe por realizar un concierto. Así, según lo que ha podido averiguar el equipo de Emma García, la artista cobraría alrededor de 150.000 euros por cada fecha, lo que con todos los conciertos que incluiría el Alpha Tour 2024 superaría los dos millones y medio de euros.

Tales cifras concuerdan con otros números que reveló el programa de Mediaset, en relación al patrimonio total de Aitana, y es que según sus informaciones este rondaría los cinco millones de euros, a los que abría que sumar el valor de una vivienda valorada en 800.000 euros, un millón si se cuenta el dinero empleado en la reforma que la artista realizó cuando se hizo con ella.

Aitana llena el WiZink Center en su último concierto en España antes de continuar su gira por Latinoamérica.

Un año difícil

Con todo, y pese a que la cantante aseguró en marzo estar muy ilusionada con lo que le quedaba de gira, lo cierto es que el último año ha tenido algunos momentos realmente duros para la cantante, tanto en lo profesional como en lo personal. Al margen de sus relaciones, en su tercer disco Aitana decidió dar un giro a su imagen y mostrarse a sí misma de una forma más madura y atrevida, perdiendo ese carácter ‘infantil’ con el que quizá fue asociada en sus trabajos previos.

Este giro le valió algunas críticas, que incluso llevaron a la cantante a protestar por ello en la gala de los premios Elle Style Awards: “Sé que estoy madurando por otra razón: el machismo no tolera que el ideal inocente y juvenil que muchos vieron en mí, sin ser yo consciente de ello, se transforme o, mejor dicho, se ‘eche a perder’ para convertirme en una mujer”. Algo que, no obstante, no ha hecho mella en su trabajo, regalando actuaciones tan aplaudidas como la que pudimos ver este mismo fin de semana en el Mallorca Live Fest.