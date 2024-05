La adictiva serie de Netflix a medio camino entre ‘El juego del calamar’ y ‘Gran Hermano’ que se basa en el Teorema de Fibonacci

Ocho individuos atrapados en un misterioso edificio de ocho pisos participan en un juego tentador pero peligroso en el que ganan dinero conforme pasa el tiempo.(Crédito: Netflix)

Se trata de sobrevivir o morir. Esa es la cuestión. Ocurre en la mayoría de los videojuegos, y buena parte del audiovisual relacionado. Pero, también en la vida real dentro de un sistema que nos aprisiona y nos ahoga, que nos explota y exprime hasta la médula.

En la ya célebre ficción de Netflix El juego del calamar, más allá de la truculencia y violencia que desprendía, ya se hablaba de eso, del hombre corriente ahogado por una realidad económica precaria dentro de un mundo voraz que se enfrenta a un experimento sociológico que no deja de ser un espejo del sistema maquiavélico colectivo en el que nos encontramos.

Una serie tan original como retorcida

The 8 Show | Tráiler oficial | Netflix

Ahora, desde Corea, llega también otra serie que explora estas cuestiones a través de nuevas ideas y planteamientos de lo más originales y también, por supuesto, de lo más retorcidos.

Se llama The 8 Show y, está creada por Han Jae-rim, un excelente director responsable de películas como The Show Must Go On o Declaración de emergencia (que estuvo en el Festival de Cannes), ambas protagonizadas por la estrella de Parásitos Song Kang-ho.

En ella, ocho personas, de las que no conoceremos su pasado, exceptuando a uno de ellos (Ry Jun-yeol), del que sí sabremos que debe dinero a unos prestamistas y ha estado a punto de quitarse la vida, serán encerradas en un espacio en el que hay ocho plantas con sus respectivas ocho habitaciones, y una serie de espacios comunes.

Cuáles son las reglas del juego

The 8 Show examina las injusticias sociales con una mirada crítica hacia el formato reality. (Netflix)

No saben cuáles son las reglas del juego, así que las irán conociendo al mismo tiempo que los espectadores. Lo primero a lo que se enfrentarán es que no hay nada en sus habitaciones y que para pedir cualquier cosa tienen que gastar un dinero desorbitado con respecto al exterior. Después se darán cuenta de que si compran las cosas en grupo, salen más baratas. El dinero que consuman les quitará tiempo de estancia en ese lugar donde se supone que irán ganando cifras proporcionales sujetas a la Sucesión de Fibonacci, un teorema matemático en el que los números se van ampliando exponencialmente.

En efecto, al principio todo esto parece difícil, pero poco a poco se irá normalizando a través de una narración que no deja lugar al espectador para que se dedique a hacer cálculos mentales. Cada personaje se llamará como la planta del piso que ocupa: Piso 1, Piso 2, Piso 3, Piso 4, Piso 5, Piso 6, Piso 7 y Piso 8. Aquél que está en el Piso 1, gana menos dinero al día y tiene menos privilegios y una habitación más pequeña. El que está en el Piso 8, es que más gana y también tiene una estancia que es casi como una casa. Además, es el único que recibe los alimentos para todos.

Una parábola social malsana

Los participantes enfrentan precios inflados en mil veces todo lo que compran en The 8 Show. (Crédito: Netflix)

En definitiva, un sistema basado en las jerarquías sociales de toda la vida en la que hay ricos, pobres y clase media. Lo que también descubrirán es que se puede ganar tiempo si se ofrece espectáculo porque, alguien los está observando, ¿quizás el público? lo que los sumergirá en una espiral de lo más nociva en la que entrará los conceptos del sensacionalismo televisivo derivados de programas como Gran Hermano: cuantos más conflictos se generen, mucho mejor. ¿Cuáles serían los límites? Esa es la cuestión.

The 8 Show es, en efecto, un entretenimiento de lo más malsano en el que cada capítulo se convierte en un reto para los personajes. Y, por supuesto, también para el espectador, que asistirá a la progresiva deshumanización de grupo.

Hay ecos de la película española El hoyo, por supuesto de El juego del calamar y también de El show de Truman, todas ellas parábolas sociales que desafían las convenciones para introducirnos en universos en los que desaparece la empatía y cualquier vestigio de humanidad para reflexionar precisamente sobre el mundo en el que vivimos y la ausencia de cualquier tipo de moral. Una adictiva metáfora del ‘pan y circo’ de toda la vida en forma de serie que no puedes dejar de mirar.