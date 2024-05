Feijóo agita el fantasma de Puigdemont y la amnistía de cara a las elecciones europeas: “El procés no ha muerto”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión del comité de dirección del PP en la sede nacional del PP, a 13 de mayo de 2024. (DAVID MUDARRA (PP)/ Europa Press)

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reunido este martes a todos los barones territoriales para alentar a la ciudadanía a una movilización total en las elecciones al Parlamento Europeo. “Este 9 de junio tendremos la oportunidad de pronunciarnos sobre una negociación que incluye la amnistía, el gobierno central y el gobierno de Cataluña. Os pido una movilización de máximos”, ha pronunciado el dirigente popular.

Feijóo ha realizado su intervención en el “cuartel general” de los populares para hacer un balance de los resultados cosechados en los comicios de este año antes de encarar las elecciones europeas. “Hemos cumplido los tres objetivos: Hemos logrado la quinta mayoría absoluta en Galicia, crecer en País Vasco y hemos quintuplicado el apoyo en Cataluña”.

El líder del PP ha querido celebrar así el éxito de las catalanas de este domingo tras conseguir 15 escaños después de tocar fondo en 2021, cuando obtuvieron solo tres representantes y ser la última fuerza. Una mejoría que ha sido lograda a costa de la extinción de Ciudadanos, una alta abstención y el declive del independentismo.

“Entendíamos que estas elecciones no nos darían para alcanzar el lugar donde querríamos estar pero queríamos presentar un nuevo comienzo”, ha afirmado tras añadir que se trata del mejor resultado de la formación en 12 años. Los populares, no obstante, no estarán incluidos en la fórmula del nuevo govern, donde el PSC de Salvador Illa intentará el tripartito progresista con ERC y Comuns Sumar.

La amnistía, elevada a Europa

Las decisiones sobre el futuro gobierno en Cataluña se verán ralentizadas por las elecciones al Parlamento Europeo, donde será la última batalla electoral entre socialistas y populares. Precisamente, los segundos volverán a recurrir a la lucha contra la ley amnistía como estrategia principal. “El procés no ha muerto porque el sanchismo lo necesita para gobernar en Moncloa”, ha reiterado Feijóo, después de añadir que Illa estaría dispuesto a ceder el gobierno a Puigdemont si fuese necesario. “Ha vuelto a convertir siete años después a Puigdemont como actor importante”, ha sentenciado.

Los populares volverán a votar en contra la tramitación de la ley en el Senado este martes, aunque esta vez no podrán detener su tramitación al Congreso, donde se espera que salga adelante el próximo 30 de mayo. Unos días antes, está previsto que tenga lugar para el pasado 26 de mayo una “movilización ciudadana” convocada por el dirigente popular.

Las encuestas preelectorales dan la ventaja a un PP que ha mejorado en todos los territorios frente a unos socialistas que han reafirmado su liderazgo en Cataluña. Con Dolors Montserrat a la cabeza, los populares aspiran a pasar de los 13 eurodiputados a una veintena de representantes. Su homólogo en Europa, el PP europeo, obtendría alrededor de 175 eurodiputados por los 145 de los socialistas.