‘Dune: Parte Dos’ llega a plataformas: dónde y cuándo ver la película de Timothée Chalamet y Zendaya

Parece que fue ayer cuando Dune: Parte Dos aterrizó en los cines. Millones de espectadores se desplazaron a las salas para ver la segunda parte de la saga comenzada en 2021 con Dune. Denis Villeneuve y su elenco cargado de estrellas regresaban a los cines para cerrar este primer capítulo de la franquicia inspirada en el universo de Frank Herbert, al que como veremos aun le faltan historias por contar. Ahora este épico filme, que aun se pueden encontrar en determinadas salas, pasará a estar disponible en plataformas, para deleite de los que aun no han podido verla y de los que ya lo hicieron y quieren volver a montar los gusanos de Arrakis.

Dune: Parte Dos llega a HBO Max este próximo 21 de mayo, y será sin duda el gran estreno de la plataforma no ya de la semana, sino seguramente del mes y quizá también del año. La épica espacial era una de las películas más esperadas del año después de haberse aplazado su estreno por la huelga de guionistas y actores en Hollywood, pero supo estar a la altura de las expectativas generadas por los fans. Pero entre el guion confeccionado Jon Spaihts y el propio Villeneuve, la música de Hans Zimmer y por supuesto el reparto formado por Timothée Chalamet, Zendaya o Javier Bardem -a los que se unían otros como Florence Pugh, Austin Butler o Christopher Walken- todos los elementos hacen de Dune: Parte Dos una película sin igual.

La película retoma la historia donde la dejó su primera parte, con Paul Atreides (Chalamet) y su madre la Bene Gesserit Lady Jessica (Rebecca Ferguson) haciéndose un hueco en la tribu de los Fremen liderada por Stilgar (Javier Bardem), quien comienza a convencer al resto de que Paul es su mesías prometido, su Lisan al-Gaib. Con ayuda de Chani y del propio Stilgar, Paul comienza a adaptarse a la cultura de los Fremen al tiempo que lidera una serie de guerrillas contra los Harkonnen, que se ven incapaces de tomar el control sobre Arrakis. Es por ello que el Barón (Stellan Skarsgård) toma la decisión de darle el mando al temible Feyd-Rautha (Austin Butler), mientras el Emperador Shaddam IV Corrino (Christopher Walken) y su hija Irulan se empiezan a inquietar con lo que sucede en el planeta desértico y temer una guerra santa liderada por aquel al que llaman Muad’Dib, que no es otro que Paul Atreides.

El final del principio

Dune: Parte Dos cierra en gran medida una etapa en la saga, pero no es ni mucho menos el final de la misma. Hasta ahora las dos primeras entregas se habían encargado de adaptar la primera novela de Herbert, pero queda aun mucha historia por contar. El propio Villeneuve confirmó que estaba preparando la tercera entrega, que estará basada en el segundo libro de la saga, El Mesías de Dune, y que tendrá un planteamiento algo diferente. No solo por la historia, que se ambientará varios años en el futuro, con Paul ya asentado como emperador de la galaxia y con los hijos que ha tenido con Chani. También por el tono de la película. “Si consigo hacer una trilogía, ése sería el sueño. Se escribió como reacción al hecho de que la gente percibiera a Paul Atreides como un héroe. Que no es lo que él quería hacer. Mi adaptación se acerca más a su idea de que en realidad es una advertencia”, explicaba el director de La llegada.

Por otro lado, la nueva Max también prepara una serie en torno al mismo universo que ejerza de precuela de las películas y que se centre en una de las figuras que más misterio genera, las Bene Gesserit. Ambientada hasta 10.000 años antes de la ascensión al poder de Paul, la serie contará los orígenes de esta sagrada sociedad que se ha encargado de velar por el destino de la galaxia y que precisamente es clave en las luchas de casas y en que Paul se termine convirtiendo en el elegido. La serie, que fue desarrollada originalmente por Diane Ademu-John, cuenta con actrices como Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Johdi May, Mark Strong o Tabu, la superestrella india que acaba de añadir al elenco. Aun queda mucho por ver.