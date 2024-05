Esto es lo que opinan en Madrid sobre las elecciones de Cataluña: “Me gustaría que se tuviera en cuenta lo que quiere de verdad el pueblo catalán”

Qué piensa la gente de Madrid sobre las elecciones catalanas.

Entre la incertidumbre y la tensión propia de estos acontecimientos, las elecciones de Cataluña se celebran este domingo 12 de mayo. Las encuestas que se han publicado en las últimas semanas señalan a un claro ganador: el candidato del PSC, Salvador Illa. Como es habitual ante unos comicios, la ciudadanía parece dividirse en bandos. Pero, en este caso, la relevancia trasciende a la comunidad autónoma y el posible impacto de los resultados en el Gobierno nacional hace que estos marquen toda la agenda política de España. De ahí que Infobae España haya salido a las calles de Madrid para conocer la opinión de sus habitantes sobre este asunto. ¿Quién les gustaría que conformara el próximo Govern? ¿Qué les parece la posible vuelta de Puigdemont?

Las respuestas son de lo más variopintas, aunque algunos como Paco (45 años), no tienen dudas: “Me gustaría que se tuviera en cuenta lo que quiere de verdad el pueblo catalán, tanto los que quieren la independencia como los que no”. “Me da un poco igual porque tendrán que decidir los catalanes y yo no lo soy”, cuenta Luis (36 años). Es una opinión generalizada, sobre todo entre los más jóvenes, algunos de los cuales muestran su indiferencia hacia la política. Pero después añade: “Debería salir Illa para regularizar la situación de Cataluña”. Y es que, según el sondeo de 40dB, este encabeza todos los rankings para presidir la Generalitat, ya que podría rozar o incluso superar los 40 escaños, frente a los 33 de la actualidad.

Al candidato socialista le seguiría, en segunda posición, Carles Puigdemont, líder de Junts. En tercer lugar se situaría ERC, que ha perdido apoyos. “A mí me gustaría que ganaran los partidos constitucionalistas, Cataluña es España y tiene que seguir siendo así”, asegura Nacho (57 años). Para Irene (21 años), es clave que, “por lo menos, Vox no entre y se quede la izquierda en el Gobierno”.

De hecho, María (54 años) cree que “PP y Vox se van a quedar muy en minoría y apartados”. Carmen (64 años) va más allá: “A la derecha le va a pasar factura, como siempre”. Esto se debe a que buena parte de los encuestados piensa que el resultado de estos comicios podría tener un efecto en el Gobierno central, aunque “es indiscutible que Sánchez hará lo que sea para permanecer en Moncloa los tres años que le quedan”, en opinión de Nacho.

¿Fin al Govern independentista? Illa sueña con presidir la Generalitat en solitario

“Yo creo que no habrá otra vez un Gobierno independentista, la gente tiene claro que, solos, no van a conseguir lo que necesitan”, señala Juan Diego (57 años). Si toma como referencia las encuestas, el PSC es optimista: el porcentaje de voto sitúa a Illa como ganador, con una tasa que quizá supere el 30%. Y lo cierto es que ese optimismo parecen compartirlo buena parte de los madrileños, que confían en los beneficios de una posible victoria socialista. “Si gana el PSC, veo difícil que haya un Gobierno independentista, me gustaría que fuera de izquierdas, que fuera lo más consensuado posible y que pudieran llegar a acuerdos”, relata Luis.

En una intervención hace unos días, el aspirante a presidir el Govern afirmó que veía posible tener el control de la Generalitat en solitario, aunque es consciente de que esto no será tarea fácil, por lo que baraja la opción de unirse a ERC y los Comuns. “No me gustaría que pactaran con independentistas, pero tengo claro que lo harán”, lamenta Juan Diego. Además, para Conchi (73 años), “que gane Illa sería una victoria para Sánchez y no soy partidaria de él”.

En Madrid, hay quienes tienen claro con quién debería pactar el PSC, en caso de que esto sea necesario, y cuál es la única forma de conseguir la estabilidad. “Menos con los independentistas, que pacten con cualquiera, con el PP mismo, no me gustan los extremos”, dice Cristian (29 años). Esta opinión la comparten Nacho y Juan Manuel (58 años), a pesar de que son conscientes de que será “imposible, porque no se consigue en el Gobierno central”. Esto les lleva a pensar que “se unirán a cualquier independentista”.

Por su parte, el actual president, Pere Aragonès, ha preferido no hablar de pactos, dado que solo aspira a revalidar su mandato. Además, ERC mantiene intacto su objetivo: avanzar hacia un referéndum de independencia, el modelo de financiación “singular” que ha planteado para Cataluña, y reforzar el estado del bienestar y la cultura catalana. “Yo soy más de España que de los catalanes, estos no me hacen mucha gracia”, reconoce Conchi.

“Si lo que hizo Puigdemont no está catalogado como delito, habrá que acatar que venga”

Puigdemont podría regresar a España en el pleno de investidura. (Glòria Sánchez/Europa Press)

En octubre de 2017, apenas un mes después de que tuviese lugar el referéndum ilegal del 1-O y la declaración de independencia, Carles Puigdemont huyó a Bruselas, donde ha permanecido estos años. Pero esto podría cambiar pronto: está previsto que el Congreso apruebe el 30 de mayo la ley de amnistía. Esto significa que el expresidente catalán podría regresar a España en el pleno de investidura para nombrar a un nuevo president de la Generalitat, aunque él no sea el elegido, tal y como ha anunciado.

“No me gustaría que volviera a España, nos merecemos el respeto de poder elegir y Madrid esto no lo quiere”, aclara Ylenia (28 años). En la capital de España, son muchos los que no ven con buenos ojos la vuelta de quien eludió la orden de detención nacional y europea que pesa todavía sobre él, al estar trabajando como eurodiputado y disfrutando del aforamiento que esto conlleva. “Me parecería una vergüenza que volviera”, reivindica Cristian. “Yo lo tengo como un sinvergüenza”, indica Nacho. “No me gustaría en absoluto que volviera, quiero que lo cojan, no que estuviera libre”, denuncia Conchi.

Sin embargo, en el lado opuesto se encuentran las personas que piensan que será libre de “hacer lo que le dé la gana”, una vez que la justicia aplique la amnistía y, con ello, se extingan los cargos de los que se acusa a Puigdemont y las órdenes de detención. “Si reconoce que se equivocó y se puede conseguir que los catalanes convivan mejor, no me importa que vuelva”, explica Juan Manuel.

A sus 64 años, Carmen prefiere no mojarse: “No vivo allí, no puedo opinar, si la gente lo elige y quiere que vuelva, pues que vuelva”. Asimismo, Iván (44 años) se muestra indiferente ante la situación de Cataluña: “No estoy muy puesto en política, pero normal que quiera ser independiente de un país tan fascista como España”.

Pero, en general, los encuestados apuestan por el respeto a la justicia y a una ley de amnistía que pronto será una realidad. “Si lo que hizo está catalogado como delito, me parece mal que venga, si no, la ley es la ley, habrá que acatarla”, expresa Juan Diego. De igual forma, Luis considera que, “si la ley dice eso y regresa, me parecerá bien”. Habrá que esperar hasta el domingo para conocer qué opinan los catalanes y, por ende, el futuro de Puigdemont.