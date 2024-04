Lara Siscar (’En primicia’): “Viví la salida de Franganillo con mucha naturalidad. No es un trauma que un compañero se marche”

Lara Siscar, en una fotografía de archivo. (RTVE)

Lara Siscar acaba de estrenar un nuevo proyecto profesional en RTVE. Mientras sigue al frente del Telediario Fin de Semana e Informe Semanal, la periodista debutaba el pasado jueves al frente de En primicia, un formato en el que entrevistará a 13 de los periodistas más reconocidos de España.

El espacio arrancaba con Raúl del Pozo y este jueves 18 de abril continúa con Olga Viza, la mujer que contó los grandes acontecimientos deportivos que marcaron la llegada de España a la modernidad: el Mundial 82 y los Juegos Olímpicos de Barcelona.

Ante esta nueva oportunidad en la Corporación, Siscar confiesa a Infobae España cómo ha vivido hablar de tú a tú con los grandes referentes del periodismo patrio, cómo está viviendo este dulce momento profesional y qué le parecen los últimos movimientos de la cadena pública, entre otros asuntos.

¿Cómo ha sido la experiencia de hablar con estos referentes del periodismo?

Pues no puedo imaginar otra mejor, profesionalmente hablando. Llevo muchos años admirándoles, leyéndoles, escuchándoles, viéndoles… Y conocerles de esta manera, con estas conversaciones largas, muy largas, estamos hablando de hasta nueve horas de conversación para un capítulo de 50 minutos. Para mí es un sueño. A algunos de ellos ya les puedo considerar casi amigos.

¿Te has preparado mucho las entrevistas o te has dejado llevar por lo que te iban contando?

Es una mezcla de las dos cosas. Hay mucho trabajo de documentación. Es verdad que el equipo del programa es magnífico y hace una primera selección de la documentación de lo que hay que saber sobre ellos, pero más de la mitad de esa conversación es improvisada. Aunque yo llevase siempre mis papeles con mis preguntas, intentaba que esto no fuese un pregunta-respuesta, sino conversar, mirar qué me están contando, cómo me lo están contando y a partir de ahí, pues preguntar e indagar.

¿Ha sido una presión añadida saber que estás entrevistando a los mejores entrevistadores de España?

A mí me imponía cada uno de ellos. Al principio de cada capítulo, a los que ya conocía les decía “bueno, voy a ir tirando por aquí, por allá” y a los que no conocía, me presentaba. Es gente a la que admiras y gente que lleva mucho más tiempo que tú, con mucha más experiencia que tú. Además, son muy sabios y muy sabias haciendo ese trabajo. Una quiere estar a la altura y claro que impone, yo me he tenido que sobreponer a esa sensación muchas veces.

Lara Siscar y Raúl del Pozo, en el programa 'En primicia'. (RTVE)

¿Cómo llevas el tema de las audiencias?

Yo tengo la suerte de trabajar en RTVE. El dato lo miro porque me interesa saber si la gente nos ve o si no nos ve, pero la plataforma RTVE Play es muy buena y tiene muchos contactos diarios. No me presiona demasiado. Yo querría que el programa fuese muy visto en lineal en el momento de emisión, que es los jueves a las 23:00 horas, pero ante todo en RTVE lo que primamos es que el producto esté bien hecho. Creo que la gente que vea en primicia va a tener pocas dudas al respecto.

¿Qué balance haces del momento profesional que estás viviendo?

Creo que este es mi año. Llevo como 16 o 17 años en la casa. Siempre he sido muy afortunada y he podido trabajar en lo que me gustaba, pero es cierto que este año se han concitado muchas cosas, como ‘Informe semanal’, que es el programa histórico, poder seguir en el ‘Telediario’ y después la grabación de este programa, que sucedió entre noviembre, diciembre, enero y parte de febrero. Me llevó mucho esfuerzo físico porque estuve más de tres meses trabajando siete días, pero es que estas oportunidades hay que aprovecharlas.

Es un momento dulcísimo para mí, de mucho esfuerzo profesional, pero también de una gran satisfacción que lo equilibra y hay que aprovecharlo. En el periodismo hoy estás aquí y mañana estás allá, forma parte del encanto de nuestra profesión.

¿Te gustaría dar el salto a algo más relacionado con el entretenimiento?

Uy, no lo sé. No me lo he planteado nunca. Llevo toda la vida haciendo información, no lo sé. Yo nunca digo que no a las cosas. Me suelo meter casi siempre en todos los charcos, pero tendría que pensarlo.

¿Cómo llevas tomar el relevo a un icono del periodismo como Ana Blanco en ‘Informe Semanal’?

Es una enorme suerte. Solo que se considere que yo puedo estar a la altura de Ana Blanco, que ella presente un sábado ‘Informe Semanal’ y al sábado siguiente esté yo, simplemente me refuerza en que todo el esfuerzo que hago vale la pena.

Lara Siscar. (RTVE)

¿Cómo viviste la marcha de Carlos Franganillo a Telecinco?

Lo viví con mucha naturalidad. Es verdad que hacía años que no pasaba, pero son muchos los compañeros que se han formado y han empezado en Radio Televisión Española y después han fichado en las privadas porque su carrera les ha llevado por ahí han considerado que algo ganaban, aunque solo fuese la oportunidad de hacer cosas nuevas en otro lugar. Carlos que es magnífico, debe hacer su camino como considere. En RTVE hay muchos profesionales que están a la altura. Tampoco es un trauma que un compañero se marche. Le deseo lo mejor y otro llega, ya está.

A su vez, RTVE también busca rostros fuera. El último ha sido David Broncano, ¿qué te parece su fichaje?

Es algo que no está dentro de mis competencias ni de mi día a día. Forma parte de la estrategia corporativa de RTVE, entonces yo ni entro ni salgo. A ese respecto solo tengo que decir que a todos los compañeros que han llegado a la casa y que forman parte de este equipo tan complejo y tan grande que somos, yo les deseo todo lo mejor y toda la suerte, porque todos remamos hacia la misma dirección, primero por la audiencia y después por la Corporación.