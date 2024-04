‘Fallout’ renueva por una segunda temporada: el secreto del éxito de la serie de moda en Amazon Prime

200 años después del apocalipsis, los amables habitantes de los lujosos refugios nucleares se ven obligados a regresar al infierno irradiado que sus antepasados dejaron atrás y se sorprenden al descubrir un universo increíblemente complejo, alegremente extraño y altamente violento esperándolos. (Créditos: Prime Video)

Hasta hace unas semanas no todo el mundo había oído hablar de ella. ¿Fallout? Se preguntaban muchos al escuchar ese nombre, y ahora es un título que está en boca de todos. La serie de Amazon Prime Video se ha convertido de la noche a la mañana en una de las más exitosas en lo que va de 2024 y desde luego en la propia plataforma, que ha aprovechado el tirón para dar una gran noticia. Porque tras estrenar ocho episodios en una primera temporada de la producción, la productora acaba de anunciar que continuará por una segunda temporada.

“Estamos encantados de anunciar la segunda temporada solo una semana después de su estreno y poder llevar a los espectadores aún más lejos dentro del mundo surrealista de Fallout. El listón estaba muy alto para los amantes de este icónico videojuego y hasta ahora parece que hemos superado sus expectativas, además de haber atraído a millones de nuevos fans a la franquicia”, anunciaba en un comunicado Amazon Prime Video, que aprovechaba para señalar a los principales responsables de este éxito, tanto los actores como el equipo detrás de la producción, encabezado por los creadores Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner, además de los productores Lisa Joy y Jonathan Nolan, responsables de series como Westworld.

“Jonah, Lisa, Geneva y Graham han cautivado al mundo con esta serie innovadora y alocada. El reparto, encabezado por Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins y Kyle MacLachlan, “lo ha bordado”, afirma Jennifer Salke, Head of Amazon MGM Studios. “Nos gustaría dar las gracias a Jonah, Lisa y a nuestros amigos de Bethesda por ofrecernos la serie, así como a Geneva y Graham por subirse a bordo como showrunners”, añadía el servicio de streaming, que no ha dado más detalles sobre esta segunda temporada aun, ni cuándo verá la luz ni qué nuevos miembros incorporará.

Ella Purnell, flamante protagonista de 'Fallout'

El resurgir del videojuego

El éxito de Fallout pone de manifiesto lo que parecía ya un secreto a voces: las adaptaciones de videojuegos están comenzando a funcionar por fin. Después de intentos fallidos como Warcraft: El origen, Tomb Raider o Assassin’s Creed -por no tirar de ejemplos más lejanos en el tiempo como Street Fighter o Mortal Kombat-, parece que los videojuegos han encontrado su lugar en la pantalla, aunque sea más bien en series que en el cine. Los casos recientes de Arcane o The Wticher en Netflix, de The Last of Us en HBO Max o la propia Fallout en Amazon Prime Video demuestran que está habiendo un cambio en la tendencia y que el público por fin se deja encandilar por producciones basadas en lo virtual.

En el horizonte se avistan futuras producciones de videojuegos como el Borderlands con Cate Blanchett, Mincecraft o incluso Los Sims con Margot Robbie, pero de momento hay que disfrutar del éxito de Fallout. En su traslado del videojuego posnuclear a la pequeña pantalla, la serie nos lleva doscientos años después del apocalipsis, al refugio de Lucy (Ella Purnell), una joven optimista que sale de su hogar tras la búsqueda de su padre. En su camuno conocerá a Maximus (Aaron Moten), un joven soldado que asciende al rango de escudero en la facción militarista Hermandad del Acero, pero también a Ghoul (Walton Goggins), un cazarrecompensas de dudosa moral. Los tres se encontrarán en el camino a encontrar el artefacto que puede cambir el destino del mundo y de sus vidas.