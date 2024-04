El motivo por el que Kevin Costner rechazó a Chris Hemsworth en un proyecto que le recomendó Elsa Pataky: “Tiene que esperar su turno”

Chris Hemsworth junto a Elsa Pataky en la última edición de los Oscar

En los últimos años se ha convertido en uno de los actores de referencia en Hollywood, y no solo por dar vida a uno de los superhéroes más míticos. Más allá de Thor, Chris Hemsworth ha trabajado con veteranos directores de prestigio como Ron Howard (Rush, En el corazón del mar) o Michael Mann (Blackhat: Amenaza en la red), demostrado su vis cómica (Cazafantasmas, Vacaciones) o incluso participado junto a su mujer Elsa Pataky en documentales (Sin límites con Chris Hemsworth) y películas (12 valientes). Cualquiera diría que Hemsworth tiene muchos más registros fuera del universo Vengadores, pero hay quien aun no está del todo convencido con su capacidad.

Porque tal y como desvelaba el actor australiano en una reciente entrevista, ha habido un papel que se le ha resistido, y ha sido precisamente por la intervención de otro gran actor y también director, Kevin Costner. El autor ganador del Oscar por Bailando con lobos le denegó a Hemsworth un papel en un proyecto pequeño sobre el amor entre un hombre y una mujer pero con el mundo del oeste como telón de fondo. “Había una película, un guión que había leído y me había encantado y estaba como, ‘Quiero conseguir esto’, y entonces alguien dijo, ‘Kevin Costner tiene ese papel’”, comentaba el australiano en una reciente entrevista. “Me encantaría tenerlo como director. Yo estaba como, ‘¡Maldita sea! Me pasé una hora el otro día intentando convencerle y me dijo: ‘Lo voy a hacer, chico’. No funcionó. No conseguí el papel”, añadía el actor de Blancanieves y la leyenda del cazador.

El proyecto le hacía especial ilusión a Hemsworth no solo por trabajar con Costner y por estar ambientado en un mundo que le es muy familiar, sino también porque era un proyecto que venía recomendado recomendado por su mismísima esposa, Elsa Pataky. “(Costner) Se ve mejor en su timón con seguridad, en cuanto al tipo de ambiente del Oeste. Hay caballos de por medio, él es domador de caballos, y mi mujer lo leyó y le encantan los caballos. Tenemos 10 u 11 caballos en casa y ella me dijo: ‘Tienes que hacer esto’”, confesaba Hemsworth, quien se ha quedado sin el papel porque Costner aun se ve capaz para seguir actuando mientras dirige.

Del martillo a la galaxia y el desierto

“Tiene que esperar su turno, porque mientras siga siendo lo bastante joven para interpretarlo, lo interpretaré”, se mostraba contundente Costner en otra entrevista, en la que a pesar de todo elogiaba al actor de Los vengadores. Es tan guapo y tan bueno. Va a tener que ir a buscar su (propia) historia de amor, pero me alegro de que le guste ésta. Si llegara un momento en el que pensara que podría hacerlo, le tendería la mano. Es sin duda uno de nuestros grandes protagonistas en este momento”, reconocía el cineasta, que presentará en el próximo Festival de Cannes su nueva película, Horizon. An american Saga.

Por su parte, Hemsworth tendrá que seguir esperando su oportunidad para encontrar un proyecto en esas condiciones y si cabe con la suerte de estar a las órdenes del Costner director. Mientras tanto, el autraliano no se puede quejar de que le falte trabajo, ya que tiene pendiente de estreno la nueva película de Mad Max, Furiosa: De la saga Mad Max, en la que acompaña a Anya Taylor-Joy y en la que da vida al señor de la guerra Dementus, en un papel en el que resulta irreconocible. La película también se estrena en el Festival de Cannes, así que quizá después de todo Hemsworth se encuentre con Costner para poder discutir algún papel en el futuro.