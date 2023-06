Esta es la primera película en la que Elsa Pataky y Chris Hemsworth actuaron juntos

Chris Hemsworth y Elsa Pataky en Los Angeles. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Llevan siendo una de las parejas favoritas de todo el mundo desde hace más de diez años, y no hay vez que vengan por España y no sean lo más comentado. Elsa Pataky y Chris Hemsworth atraen miradas allá por donde pasan, y es que muchos reconocen que es una pareja con una gran química. Lo que no todo el mundo sabe es que esa química también se ha podido ver en la gran pantalla, pues el australiano y la española protagonizaron una película hace unos años, la única en la que han coincidido ambos intérpretes.

Se trata de 12 valientes, una película de acción basada en hechos reales y ambientada en 2001, justo después de los atentados terroristas del 11-S. En ella, un equipo de las Fuerzas Especiales formado por soldados de élite busca unir fuerzas con la Alianza del Norte de Afganistán para derrotar a los talibanes. Tras conseguir introducirse en territorio afgano, este grupo de hombres liderado por Mitch Nelson (Chris Hemsworth), ejecuta una peligrosa misión. En las escarpadas montañas afganas intentan convencer al general Dostum (Navid Negahban), de la Alianza del Norte, de la necesidad de unirse y combatir juntos a los talibanes y Al Qaeda. Una batalla arriesgada porque no disponen de tanques, sino que han de acometer la ofensiva nada menos que a caballo.

La película llegó a los cines el 4 de mayo de 2018, y hasta la fecha es el único filme en el que han coincidido Elsa Pataky y Chris Hemsworth. El actor australiano es conocido principalmente por dar vida a Thor en la saga de películas Marvel, siendo la última de ellas Thor: Love and thunder. Sin embargo, Hemsworth es todo un experto en películas de acción y en los últimos años se ha convertido en un rostro reconocible de este género gracias a su personaje de Tyler Rake, cuya última entrega se estrenó precisamente en Netflix hace una semana.

Marido y mujer dentro y fuera de la pantalla

Al contrario que muchas otras parejas de actores, Elsa Pataky y Chris Hemsworth no se conocieron en un rodaje. Al contrario, su historia es mucho más particular, ya que coincidieron en unas clases especiales de inglés para mejorar el acento, algo que les hacía falta a ambos. “Fue interesante porque nunca sabes, ¿no? Muchas de las parejas de actores se conocen trabajando, pero no fue nuestro caso. Nunca habíamos trabajando juntos. Con lo cual los dos estábamos un poco perdidos sin saber cómo sería todo”, bromeaba la actriz en una entrevista a raíz de la película.

Porque en 12 valientes Elsa Pataky da vida a Jean Nelson, es decir, la esposa del propio personaje que interpreta Chris Hemsworth. Una casualidad que hizo que estuvieran aún más juntos durante el rodaje y que la actriz española recuerda con cariño: “Sabía que nos íbamos a llevar bien. Me hizo repetir muchísimo las secuencias, nunca en mi vida había repetido tanto. Pero, bueno, es muy exigente y en ese aspecto es lo que hace que esté donde está”, comentaba la actriz.

