Una joven de Mánchester que se mudó a Calpe enumera las 10 cosas que le fascinan de vivir en España

Calpe, en Alicante (shutterstock).

Lauren Jade, un joven británica nacida en Mánchester y que ahora vive en Calpe, ha captado la atención de muchos usuarios en TikTok al compartir detalles sobre su vida en España. En una de sus últimas publicaciones, Jade destaca las diez principales razones por las cuales disfruta vivir en el España, en comparación con su natal Reino Unido.

Entre las características más apreciadas por Lauren se encuentra el clima de España, el cual describe con entusiasmo al mostrar imágenes del paseo marítimo bajo un cielo despejado. La presencia de fauna silvestre, como serpientes en áreas urbanas, es otro de los aspectos que resalta, mostrando su fascinación por estos animales.

La joven también valora la cultura de inclusión hacia las mascotas en muchos establecimientos y el ambiente festivo que se vive en España, donde los festivales y fiestas son frecuentes. Además, las puestas de sol y los vibrantes colores del cielo al atardecer forman parte de sus experiencias favoritas, algo que documenta con imágenes de atardeceres.

La posibilidad de mantener un bronceado natural durante la mayor parte del año, disfrutar de la naturaleza, degustar cruasanes recién horneados y admirar las luces navideñas, son otros de los elementos que Lauren menciona como distintivos de su vida en España.

No volvería a Reino Unido

Geo, otra joven británica que reside actualmente en Málaga y lleva en España cinco años viviendo en España, ha compartido en otro video de TikTok las razones por las cuales no regresaría a su país natal. ”Cada vez que vuelvo a Reino Unido, me encuentro con un choque cultural inverso. Y no se trata solo del clima, sino del estilo de vida en general”, comenta.

La joven cuenta el valor del estilo de vida español para su bienestar: ”Siento que soy una persona más saludable en España a través de la comida que como y la cantidad de tiempo que paso al aire libre”. En este sentido, Geo también alaba la cultura social española, donde es habitual quedar con amigos o hacer planes durante cualquier día de la semana y no solo los fines de semana. “Ya sea ir a tomar una copa, tomar un café o desayunar, siempre hay cosas que hacer durante la semana y los fines de semana”, matiza.

La facilidad para entablar conversaciones con desconocidos en España también es uno de los aspectos que más valora Geo. “Por las mañanas, personas que ni siquiera conoces te dan los buenos días, lo que creo que es una buena manera de comenzar el día” explica la joven, que confiesa que “en Inglaterra eso sería un poco raro”.

Geo también habla de otro de aspectos que suele llamar la atención a los extranjeros que llegan desde el norte de Europa: los precios. Vivir en España comparado con el Reino Unido es mucho más económico. “Sé que los precios han aumentado en todas partes, pero ahora es tan caro [en el Reino Unido] y tener esto en la puerta de tu casa por un precio mucho más barato, es una maravilla”, explica Gio, que también recuerda que para salir en España no es necesario gastar mucho dinero: “Solemos pasar los fines de semana paseando, viendo a los amigos, yendo a tomar algo o tomando unas tapas”.