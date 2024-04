La historia de ‘Cuando será', la canción de la película ‘Pared con pared’ que une a Sebastián Yatra y Aitana

Sebastián Yatra y Aitana han sido vistos juntos esta semana en Madrid, ciudad en la que la cantante ha tenido varios compromisos laborales, entre ellos, la presentación de 'Pared con pared' (Europa Press)

Una joven que no para de ensayar y un vecino que está harto de escucharla cantar y tocar el piano porque necesita silencio y concentración. La premisa de Pared con pared prometía convertirla en una de las comedias románticas del año, no sólo porque Aitana Ocaña formase parte del reparto, también porque su guion recordaba a aquella entrevista televisiva en la que un vecino de Ana Guerra (compañera de la artista de alpha en la edición de 2017 de Operación Triunfo) le imploró que dejara de ensayar las canciones de su disco La luz del martes. Todo un meme televisivo que el pasado viernes se estrenó en Netflix, una cinta que contaba con el beneplácito de los aitaners y de los curiosos del género romántico.

Patricia Font, ganadora del Premio Goya de 2014 en la categoría de ‘Mejor cortometraje de ficción’ por Café para llevar, ha sido la encargada de dirigir esta historia en la que Fernando Guallar (Luis Miguel: La serie y El juego de las llaves) acompaña a la cantante catalana en el reparto. Aunque el relato podría haber bebido del cómico relato de la extriunfita canaria, la historia de Pared con pared es una adaptación de la comedia francesa Tras la pared, estrenada en 2015 y protagonizada por Mélanie Bernier y Clovis Cornillac.

Pared con pared es una suerte de despropósito lineal. Ni siquiera los acérrimos del género han encontrado en su visionado algo a destacar más allá de las escasas virtudes interpretativas de sus protagonistas. Ni es feel good, ni es cómica, ni es tierna. El único momento de la película de Font que pasa el test de Bechdel (y el del buen gusto) es la escena en la que Aitana interpreta Cuando será junto al piano. El tema, que recuerda a las baladas de 11 razones o Spoiler que la convirtieron en la artista española que más entradas vende por concierto en nuestro país, iba a ser una colaboración con Sebastián Yatra que no termino de cuajar.

Tráiler de 'Pared con pared', la comedia romántica protagonizada por Aitana y Fernando Guallar

“La canción era de Sebastián. La empezó Sebastián con Tommy Torres, y yo me metí en esa canción. Es un tema que grabamos los dos, que nunca llegó a salir porque sentíamos que no era el momento. Era una canción tan bonita que yo le pedí a Sebastián si me la podía quedar yo para la película, y le cambiaba toda la letra para que tuviera sentido con Valentina” contó la cantante en una entrevista con Los 40. “Él estuvo feliz de que así fuese, así que le cambié toda la letra, la grabé yo sola, y para la película. Sí, eso es una cosa que nadie sabe”, apostilló.

Ambos cantantes aparecen juntos en los créditos de la canción, una situación que ha generado mucho ruido en la prensa del corazón después de que, hace unos días, la revista Diez Minutos sacara en exclusiva las imágenes de la reconciliación entre ambos. Esta no es, sin embargo, la primera colaboración entre ambos. Aitana y Sebastián Yatra ya fusionaron sus voces en el estudio en Corazón sin vida, una balada que lanzaron en 2021 y en la que sampleaban el tema Corazón Partío de Alejandro Sanz. Un año más tarde se unieron en Las Dudas, un tema pop que formaba parte del disco Dharma.

Pared con pared ha sido el segundo trabajo interpretativo de la cantante de Las babys después de La última, la ficción de Disney+ que protagonizó junto a su exnovio, Miguel Bernardeau, y en la que interpretó a una joven que quería triunfar en el mundo de la música, un guion que recuerda a su historia como extriunfita y a Cuando será, un tema en el que el sueño de triunfar en el escenario se hace latente en sus versos.

