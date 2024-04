Eleanor Coppola, directora de documentales y matriarca del clan Coppola, muere a los 87 años

Francis Ford Coppola y Eleanor Coppola, en 2022. (Javier Rojas/EFE)

Eleanor Coppola, la esposa del cineasta Francis Ford Coppola y matriarca de un clan en el que hay otras figuras destacadas del séptimo arte como la directora Sofia Coppola y el actor Nicolas Cage -sobrino de su marido-, falleció este viernes a los 87 años en su casa de Rutherford, California, según informó su familia. Sin embargo, fue mucho más que la esposa de o la madre de: fue una conocida directora de documentales y películas, además de fotógrafa y artista visual, cuyas obras se han expuesto en galerías y museos de todo el mundo.

Eleanor Coppola ganó un premio Emmy en 1992 por su película Hearts of Darkness, que ha pasado a la historia como uno de los mejores making off jamás hechos y que narra la tortuosa producción de la película de su marido, Apocalypse Now, durante la que sucedió de todo: infartos a los actores, catástrofes naturales, conflictos con el Ejército y un gradual descenso hacia la locura muy similar al que el propio filme estaba narrando. “Sólo traté de mantenerme ocupada a mí misma con algo que hacer mientras estábamos viviendo en el extranjero”, le dijo Coppola a la CNN en 1991. “Nos habían pedido cinco minutos para un anuncio promocional para la TV, y pronto esos cinco minutos se convirtieron en 15, y luego seguí rodando hasta que me encontré con 60 horas de material”. Coppola también dirigió las comedias románticas París puede esperar (2016) y Todas las Formas del Amor (2020).

Coppola, además, ha sido la matriarca de un clan que lleva décadas destacando en el cine: su hija Sofia es directora (Lost in Translation, Las Vírgenes Suicidas, etc.), su hijo Roman es guionista (co-autor de los guiones de muchas de las películas de Wes Anderson) y sus sobrinos Jason Schwartzman y Nicolas Cage son actores. Otro de sus hijos, Gian-Carlo, que fue actor y productor, falleció en 1986 en un accidente.

“No sé qué le hemos dado a los miembros de nuestra familia, más allá de haber dado el ejemplo de una familia que se ha apoyado entre sí en sus procesos creativos”, le contó a la agencia Associated Press en 2017. “Ha sido un poco casualidad que todo el mundo haya elegido permanecer en el negocio familiar. No les pedimos que lo hicieran ni lo estábamos esperando”, aseguró.

Eleanor Coppola creció en Orange County, California, y se mudó a Los Ángeles para estudiar en la Universidad de California, donde conoció a Francis cuando trabajó como asistenta a la dirección de arte en el debut cinematográfico de éste, la película de terror producida por Roger Corman Dementia 13. A los pocos meses, se quedó embarazada y la pareja se casó en Las Las Vegas en febrero de 1963.

Desde entonces, no todo fue un camino de rosas. En su libro Notes: On the Making of Apocalypse Now, Coppola aborda con franqueza las aventuras extramaritales de su marido. “Hay una parte de mí que ha estado esperando a que Francis me deje o se muera, de modo que yo pueda seguir con mi vida de la forma que me gustaría”, escribió. Sin embargo, la pareja permaneció finalmente unida durante más de 60 años.

En unas semanas, Francis Ford Coppola estrenará en Cannes su esperada Megalopolis, un proyecto que llevaba décadas tratando de realizar y que ha pagado de su propio bolsillo.