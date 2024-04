‘Fallout’: así es el videojuego en el que se inspira la serie del momento

Fotograma de la serie 'Fallout'. (Prime Video/AP)

Este jueves ha llegado a la plataforma Prime Video la que promete ser una de las series del año. Se trata de Fallout, una producción con un reparto muy llamativo (Kyle MacLachlan vuelve tras el final de Twin Peaks) y con Jonathan Nolan (responsable de Westworld) como uno de los grandes atractivos en el equipo responsable del guion. Pero es que, además, Fallout adapta una saga de hasta 12 videojuegos cuya primera entrega es considerada habitualmente como uno de los mejores juegos de la historia. De este modo, la serie, que ya cosecha excelentes críticas, también puede convertirse en un reclamo para revisitar el producto del que es deudora.

Y es que, inspirado en la cultura de la década de los 50 y en otros grandes relatos sobre las consecuencias que podían tener los desastres nucleares en el mundo, el juego nos sitúa a mediados del siglo XXII y nos pone en la piel de un Morador del Refugio, un superviviente de la guerra nuclear que habita en un búnker subterráneo que empieza a fallar. A partir de ese momento, se iniciarán una serie de interacciones con otros supervivientes, combates y misiones, cuya ambigüedad moral fue intencional desde el primer momento. Cuando salió, la crítica felicitó a Interplay, la empresa desarrolladora, y a Tim Cain, su productor, por su jugabilidad y todo lo que envolvía a la historia principal.

Un largo trabajo antes y después del lanzamiento

Sin embargo, la historia de este existoso producto original, que vio la luz en 1997 y tuvo un presupuesto de 3 millones de dólares, experimentó también algunas turbulencias antes de su lanzamiento. Estuvo a punto de cancelarse tres veces, dado que su elaboración le llevó tres años y medio a sus creadores y empezó siendo un proyecto secundario. De hecho, durante los primeros seis meses, Tim Cain era el único trabajador de la empresa destinado a desarrollar Fallout, aunque más tarde se llegó a formar un equipo de treinta empleados.

Te puede interesar: Así es ‘Fallout’, la nueva serie de Prime Video basada en una saga exitosa de videojuegos

Cuando el juego salió publicado, tuvo grandes críticas y llegó a vender 600.000 copias, un éxito que impulsó el desarrollo de una segunda entrega que, no obstante, no cosechó el mismo interés. A partir de ahí llegarían varios años sin novedades, y no sería hasta que Bethesda Softwork, otra empresa de videojuegos, se hiciera con los derechos, que el videojuego alcanzaría las cuotas de fama de las que hoy disfruta. Porque, con la llegada de Fallout 3, el juego dejaría para siempre de ser un juego de rol con combates por turnos y pasaría a ser de mundo abierto y en tiempo real, como se corroboraría con Fallout 4 y Fallout 76, donde se abriría la puerta a la opción multijugador online.

Fotograma de Fallout 2 (Black Isle Studios)

No obstante, a día de hoy el primer Fallout ha quedado como un objeto de culto para los amantes del juego, ya que se dotó a los jugadores, por primera vez en la historia, de un grado muy alto de libertad de acciones y decisiones. “La libertad de elección también fue uno de nuestros grandes desafíos”, dijo Jonathan Nolan al respecto en una entrevista en EFE. “Estamos haciendo este proyecto porque amamos ese tipo de videojuegos. Los juegos de Fallout o Elder Scrolls son juegos que se definen por tus decisiones, lo que los hace muy inmersivos”.

La serie no sigue la historia del juego

A diferencia de otras series recientes inspiradas en videojuegos, como The Last of Us, Fallout no reproduce los hechos del videojuego, sino que se ambienta en el mismo universo para contar una historia nueva que logre atraer tanto a los jugadores como a los no iniciados. Tan es así, que si el primer juego está ambientado en el año 2.141, la serie nos situará en el 2.296, la fecha más tardía de toda la saga. Eso sí, el estado de California seguirá siendo el escenario en el que se desarrolle la historia, por lo que los decorados y la ambientación será la misma que la de los juegos originales.

Te puede interesar: ‘Fallout’, ‘El simpatizante’ o ‘El caso Asunta’, entre lo destacado en series en abril