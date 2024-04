Álex Girona (‘La isla de las tentaciones’) queda al descubierto en pleno directo y confiesa su infidelidad a Gabriela: “Estoy muy arrepentido”

Álex Girona en el debate de 'La isla de las tentaciones' (Mediaset)

“Una relación va a acabar esta noche”. Con estas palabras, Sandra Barneda dio inicio al debate final de La isla de las tentaciones 7. El anuncio de la noche de este miércoles, 10 de abril, dejaba entrever que una de las parejas actuales había cometido una infidelidad y había pruebas.

En la anterior entrega, se conoció que, ocho meses después de su paso por las playas de República Dominicana, tres de las parejas seguían juntas y solo una de las cinco que formaron parte del reality había cortado todo contacto. Sin embargo, el último debate se saldó con la ruptura en pleno directo de una de las tres parejas del reencuentro.

“Vamos a despedir la séptima temporada con un auténtico bombazo. Vamos a desvelar algo que afecta directamente a uno de nuestros protagonistas”, manifestó la presentadora poco después de que comenzase la entrega. La catalana pidió que Álex y Gabriela se sentarán junto a ella en el centro del plató, dejando entrever que la cuestión que iban a tratar les concernía a ellos dos. Cabe recorder que cuando el participante puso fin a su paso por La isla, y después de volver a darse una oportunidad con Marieta, inició una relación con la soltera.

Te puede interesar: El esperado reencuentro de todas las parejas de ‘La Isla de las tentaciones 7′, excepto de una: dos regresos y una ausencia

Álex Girona y la tentadora Gabriela junto a Sandra Barneda en el último debate de 'La isla de las tentaciones' (Mediaset)

Una vez allí los tres, la también escritora mostró a la pareja unas conversaciones en las que el exnovio de Marieta tonteaba con otra chica. “No pasó nada. Era una chica que me pidió una foto. Estaba por el bolo. Me la encontré fuera fumando, hizo el vídeo y apareció en el VIP”, empezó a justificar el participante, palabras que la tentadora pareció creer. “La acabamos llevando en mi coche al hotel para que se fuera con un amigo”, continuó explicando el de Elche.

La argumentación de Álex no parecía coincidir con los hechos que Sandra Barneda había recopilado para la entrega. Así, mostró las siguientes pruebas que manejaba, sacando a la luz fotografías, vídeos, conversaciones y audios de la joven con Álex que parecían confirman que entre los dos había pasado algo más. Tras verse contra las cuerdas, la expareja de Marieta se derrumbó en plató y terminó confesando lo que ya era un secreto a voces.

Álex confiesa haberle sido infiel a Gabriela 😱



🐍 #TentacionesDBTFinal2

🔵 https://t.co/aRYuaXgJKU pic.twitter.com/GD9ceX0AFw — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) April 10, 2024

“No quería llegar a este punto. No quiero meter a terceras personas. Sí, he metido la pata. Le he sido infiel a Gabriela. Era cuando llevábamos dos o tres semanas”, desveló. Las palabras de su pareja provocaron que la tentadora saliese llorando del plató y fue Sandra Barneda quien la consoló con un abrazo. “Me fallaron y tenía miedo a que me fallaran otra vez”, explicó la chica. Y es que Gabriela recordó que anteriormente estuvo varios años en una relación con “un mentiroso” del que le costó mucho salir. “Después no he vuelto a confiar en nadie más hasta que llegó Álex”, desveló.

“Lo único que le pedí y que le dije que no podía pasar por alto era una infidelidad”, aseguró entre lágrimas y sollozos Gabriela. “Te he fallado, no tengo excusa ninguna. Pero te lo juro que te quiero de verdad y estoy arrepentido de esa mierda. Lo siento, te lo tenía que haber contado”, afirmó el de Elche.

Alba, entra en directo para contar todo lo sucedido con Álex 💥



🐍 #TentacionesDBTFinal2

🔵 https://t.co/aRYuaXgJKU pic.twitter.com/vCfpU11NwJ — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) April 10, 2024

Por si las pruebas no eran suficientes, el programa estableció conexión con Alba, la chica con la que Álex fue infiel a Gabriela. “Nos enrollamos y fuimos a un hotel”, aseguró la joven a través de una videollamada. Alba contó con todo lujo de detalles lo ocurrido y él volvió a lamentar lo que pasó. Finalmente, la pareja se marchó junta, sin aclarar cuál sería su futuro.