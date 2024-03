Final de ‘La Isla de las Tentaciones 7′: el tenso reencuentro de Álex y Marieta y tres sorprendentes confesiones

Marieta en el debate de 'La isla de las tentaciones 7' (Mediaset)

El paso de Álex y Marieta por La isla de las tentaciones 7 ha sido uno de los más polémicos y tensos de la temporada, pues ambos vivieron una experiencia que dio mucho de qué hablar. Es por ello que Telecinco decidió realizar un programa especial para su reencuentro.

De esta manera, se emitió un Debate en el que, tras emitirse su reencuentro grabado 8 meses después, ambos volvieron a verse las caras en plató 3 meses después de su primer enfrentamiento. Un momento que dejó tras de sí varias sorprendentes confesiones y desveló las nuevas ilusiones amorosas de cada uno de ellos.

Te puede interesar: El esperado reencuentro de todas las parejas de ‘La Isla de las tentaciones 7′, excepto de una: dos regresos y una ausencia

“Un tsunami”, con estas palabras Marieta definió su paso por las villas de República Dominicana, agregando que durante su experiencia se sintió “mala novia”. “Sabía que a Álex le faltaban cosas conmigo. Por otro lado, me acuerdo de que con Servio viví de todo, cosas buenas y malas. Ese chico me gustó”, explicó a Sandra Barneda.

Sandra Barneda en el reencuento de Álex y Marieta (Mediaset)

Tras este breve resumen de su experiencia, la concursante de Supervivientes 2024 explicó que al llegar a Madrid habló con Álex y, aunque al principio, las cosas parecían ir a mejor, lo cierto es que nada volvió a ser igual. “En el avión se supone que estaban enamorados —Álex y la tentadora Gabriela—, ella se queda en Madrid, él se viene conmigo en el taxi y me abrazó. Le dije que le quería y que si se acordaba de mí que me llamara. Me llamó por las noches, por las mañanas, me hablaba y me borraba los mensajes”, explicó a la conductora, antes de realizar una sorprendente confesión.

“Veinticuatro horas después de salir del aeropuerto, Gabriela se enrolló con un tentador, Miguel, yo también tuve un rollo con él. 48 horas después se acostó con él”, reveló Marieta. “72 horas después, te lo tiraste tú”, replicó Álex desde la sala del visionado, dejando entrever que ambas habían estado con el mismo chico, aparte de él.

¿Qué pasó con Marieta y Álex al salir de la isla?



🍎 #LaIsla8MesesDespués2

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/paVPyQHQFi — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 27, 2024

A pesar de todo, Álex y Marieta se volvieron a dar una oportunidad. Sin embargo, las cosas no salieron bien y, finalmente, decidieron seguir sus caminos por separado. “Con Gabriela hablábamos de vez en cuando, pero se fue enfriando. Pensaba que con Marieta se me había olvidado, que habíamos hecho lo mismo, pero no lo sentía así... Yo ya no la veía igual”, explicó Álex a Sandra Barneda, agregando: “Esa tía te da mil vueltas, me hizo sentir mejor ella en pocos días que tú en un año. Eres la persona más incoherente que ha pisado el programa”.

“Aprende a estar sola”

Llegó el momento en el que los tentadores entraban a plató para ofrecer su punto de vista en el Debate. El primero fue Sergio, quien aseguró que sentía un gran “cariño y aprecio” por Marieta. “Vi comportamientos y actitudes, como que hablara mal de él, y fui sincero con ella. No le mentí, me gustaba porque era una niña guapa, pero al conocerla no teníamos nada que ver. Yo he estado muy a gusto contigo, pero te conocí esa parte de ti y no me gustaba, yo soy tranquilo y no me gusta discutir”, explicó el tentador, dando a entender que aunque había química entre los dos, discrepaban en muchas cosas.

“He tenido sentimientos por ti. Yo no quise quedar más con Sergio porque yo tenía sentimientos por él”, lamentó Marieta. “Para mí has sido importante porque todo lo que viví fue gracias a lo que sentí por ti. No te guardo rencor”, con estas palabras la exconcursante despidió al soltero.

Esto si que no nos lo esperábamos 🫣



🍎 #LaIsla8MesesDespués2

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/AxENc0S7q5 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 27, 2024

No obstante, quien no tuvo pelos en la lengua a la hora de criticar el comportamiento de Marieta fue Miguel. “No es normal que entre con este chico —Álex—, conozcas a otro —Sergio—, fuera me conozcas a mí y ahora esté conociendo a otro”, afirmó contundentemente. “Aprende a estar sola”, le aconsejó, haciendo referencia a todos lo vivido durante su paso por La isla y tras salir de las villas.

Dos bombazos

La conversación tomó otro tono cuando Sandra Barneda preguntó a la expareja cómo estaban en la actualidad. Marieta confesó que se encuentra en una relación amorosa “dese octubre” y que está “más enamorada que nunca”. Por su parte, Álex también desveló que se encontraba ilusionado. El exconcursante retomó la historia de amor que había dejado para estar con Marieta y, ahora, está “superbien” con ella.

No obstante, parece que la cosa no termina aquí, pues Sandra Barneda anunció que “el miércoles que viene habrá otro debate final” con los tres tentadores que más implicación tuvieron con la expareja en República Dominicana: Sergio, Miguel y Gabriela. “Han pasado los meses y me he dado cuenta de que he salido ganando. Lo volvería a hacer todo exactamente igual”, con estas palabras Marieta puso fin a su paso por La isla de las tentaciones para iniciar su nueva aventura en el reality de supervivencia de Telecinco, como sustituta de Zayra Gutiérrez.