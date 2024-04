Natalia Verbeke y Ginés García Millán se unen en ‘Una vida menos en Canarias’: “Hacer cinco capítulos ha sido un hándicap”

Entrevista a Natalia Verbeke y Ginés García.

Antena 3 estrena este jueves 4 de abril en prime time la serie Una vida menos en Canarias. La ficción, que ya está disponible al completo para los usuarios premium de la plataforma Atresplayer, aterriza así en el abierto. Natalia Verbeke y Ginés García Millán son los protagonistas de este procedimental policiaco ambientado en el archipiélago canario, un entorno paradisiaco donde un equipo de Homicidios tendrá que resolver distintos casos criminales.

García Millán da vida a Luis Lacasa un veterano inspector que debe aceptar un traslado forzoso a las islas y adaptarse a todo lo que detesta: el calor, la arena y los turistas, mientras que Verbeke interpreta a Naira Oramas, una inspectora amante de las islas que, a pesar de sus diferencias y rivalidades, tendrá que lograr formar un buen equipo con Luis.

Según narra a Infobae España la propia protagonista, el rodaje de esta serie “ha sido muy divertido”, aunque también ha tenido momentos complicados: “Ha habido muchísimo trabajo detrás, pero con la suerte de tener este compañero y todo un reparto estupendo, que es un lujazo. Además, se suma que hemos rodado en Tenerife, esa isla maravillosa”, afirma.

El actor, por su parte, destaca que a los dos les gustó mucho la ficción en cuanto leyeron los guiones. “Es una serie diferente, tiene sentido del humor y es procedimental. Tenía muchas papeletas para ser algo gozoso y eso es lo que queremos”.

Tráiler de la serie de Atresmedia 'Una vida menos en Canarias', protagonizada por Natalia Verbeke y Ginés García Millán

Sin embargo, el intérprete del inspector Luis Lacasa confiesa que han contado con una dificultad añadida a la hora de abordar sus personajes: “Hemos tenido el hándicap de que solamente son cinco capítulos, por lo que hay que trabajar muy duro para crear el concepto de serie y no saltarse ni una coma del guion”. “De alguna manera, hay que precipitar cosas que habiendo más capítulos se podrían retrasar. Pero están muy bien jugadas y bien enfocadas para que no desentonen”, agrega Natalia.

Por este motivo, ambos esperan que la producción funcione bien en abierto y renueve por más episodios: “Tiene muchos atractivos para poder hacer más. Hay actores y actrices estupendas en este país y ojalá que los podamos ver en Una vida menos en Canarias, que sea una muestra en el tiempo de la buena ficción que hacemos en este país y que está haciendo Antena 3″, asevera García Millán.

Imagen de 'Una vida menos en Canarias'. (Atresmedia)

Con respecto a las audiencias, ambos coinciden en que no les preocupan en exceso ni están pendientes de los datos que cosechan sus proyectos. “Me llegará un mensaje donde me lo digan, pero eso de levantarme y ponerme a mirar, no”, comenta la protagonista. Su compañero añade que obsesionarse con la audiencia “puede ser muy doloroso”. “Todos ponemos empeño en hacer las cosas de la mejor forma posible. Todos creemos que estamos en series estupendas, pero a veces hay series interesantes y muy buenas que, por lo que sea, no tienen el recorrido que se esperaba y vienen las decepciones”, prosigue.

Por este motivo, el actor asegura que “lo importante es hacer las cosas bien y con ilusión” aunque también “con mucha responsabilidad” por saber que el hecho de que ese proyecto concreto vaya bien supondrá generar empleo y “crear industria”.

En el primer capítulo...

El primer episodio de Una vida menos en Canarias lleva por título ‘Muerte en la Isla’. En esta entrega, los espectadores podrán conocer a Luis Lacasa, un prestigioso inspector de policía de Madrid que padece un curioso trastorno visual: es incapaz de distinguir colores. Su condición le ha llevado a cometer recientemente un grave error en un operativo, provocando una suspensión disciplinaria. Ramón, su fiel compañero de Homicidios, decide llevarse a su amigo a un crucero hacia Canarias, intentando que este pueda distraerse y reencontrarse con su hija Jimena, que vive en Tenerife.

La última parada de la ruta es un resort en un pequeño islote, habitado solo por los huéspedes y miembros del servicio. Pero algo extraño ocurre al caer la noche: un joven cubierto de sangre se arroja por un acantilado frente a un puñado de testigos. Luis desea resolver el caso, pero para ello tendrá que colaborar con la inspectora Naira Oramas, jefa del equipo de Homicidios tinerfeño, una mujer de fuerte carácter y unos métodos muy distintos a los suyos.