La izquierda se revuelve contra la base de la OTAN en Menorca

La exministra de Igualdad, Irene Montero (Rocío Ruz/Europa Press)

Tras conocerse la decisión del Gobierno de integrar a la estación naval de Mahón, ubicada al este de la isla de Menorca, como la tercera base española, después de las de Rota (Cádiz) y Cartagena (Murcia), destinadas al apoyo logístico de los buques de la OTAN que navegan en el Mediterráneo, las críticas de los partidos a la izquierda del PSOE, que desde siempre han mostrado su rechazo a que España pertenezca a la Alianza Atlántica, no se han hecho esperar.

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha condenado lo que considera una cesión de soberanía española. “Las bases militares de la OTAN en España no sólo suponen una inadmisible cesión de soberanía, además están jugando un papel clave en el respaldo de EEUU al genocidio que Israel está cometiendo contra el pueblo palestino”, ha expresado la exministra de Derechos Sociales a través de su cuenta de la red social X.

Te puede interesar: 30 años del Eurofighter: Airbus advierte a Europa que necesita vender 100 cazas para no dejar morir el proyecto en 2030

Por su parte, Irene Montero, candidata de la formación morada para las próximas elecciones europeas, también se ha posicionado en contra de la nueva base OTAN en Menorca con críticas directas a Pedro Sánchez: “El parlamento votó un Presidente para España, no un Secretario General de la OTAN. No a la guerra, no en nuestro nombre”.

Críticas desde Sumar

A pesar de que Yolanda Díaz no se ha pronunciado sobre el ofrecimiento del Ministerio de Defensa a la Alianza, referentes de algunas de los partidos que conforman Sumar sí han hecho público su posición contraria a la medida del Ejecutivo. Este ha sido el caso de Més per Menorca, formación que exigirá explicaciones al tanto al Consejo Insular de Menorca como al Gobierno de las Islas Baleares. “La sociedad menorquina tiene derecho a saber qué uso se está dando en estas instalaciones en nuestro territorio”, ha expresado Josep Juaneda, alcalde de Ciutadella, de Més per Menorca.

También el secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, ha rechazado la cesión de la estación naval de Mahón. “Menos preparar guerras y más política para la paz. Ni España ni Europa pueden ser el campo de batalla de los intereses imperiales de EEUU, potencia que permite el genocidio en Palestina. Cualquier base OTAN en Baleares será utilizada para apoyar a Israel”, ha asegurado.

Submarino 'Tramontana', uno de los que se han desplegado en el Mediterráneo a lo largo de la operación 'Sea Guardian' de la OTAN (Emad/Europa Press)

Ubicación estratégica

Con este ofrecimiento por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, Mahón se convertirá en un “puerto con autorización diplomática permanente” para las operaciones de la OTAN, en específico la operación Sea Guardian. Dicha misión se enfoca en la disuasión y protección contra ataques terroristas, la comprensión del entorno marítimo y el desarrollo de capacidades de seguridad regionales.

Te puede interesar: Así es el misil noruego indetectable que lanzarán las futuras fragatas F-110 de la Armada

La elección de Mahón se justifica por sus cualidades como punto de apoyo logístico, debido a su ubicación en un gran puerto natural y su disponibilidad de recursos como depósitos de combustible, aljibes de agua y túneles subterráneos en desuso. Esta base, aunque de menor envergadura en comparación con Rota y Cartagena, posee un valor estratégico significativo dada su proximidad con regiones importantes como Marsella, Argel y Alguer, situándola en el corazón del Mediterráneo occidental.

España ha participado activamente en la misión Sea Guardian por dos décadas, y se espera que en 2024 contribuya con diversos recursos militares. La integración de Mahón como una base logística avanzada subraya el papel de España en las estructuras de seguridad europeas y de la OTAN.