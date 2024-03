Álvaro de Luna reaviva la polémica con Laura Escanes y le dedica su nueva canción: “Te he escrito otro tema”

Álvaro de Luna en una imagen de sus redes sociales (Instagram)

La historia de amor de Laura Escanes y Álvaro de Luna llegó a su fin el pasado mes de octubre. Un duro capítulo de su vida del que cantante nunca ha hablado públicamente. Al menos no directamente, pues a través de sus temas parece hacer claras referencias a la que un día fue su pareja.

Tras su ruptura, el joven regresó al panorama musical con Suerte, una canción que describe una relación de amor fallida a través de una letra demoledora. Fue entonces cuando se empezó a decir que Álvaro de Luna había hecho un shakirazo, aprovechando su tema para lanzar varias indirectas a la influencer. Y es que la cantante colombiana no ha parado de exponer en sus temas sus sentimientos tras la ruptura de Piqué.

Te puede interesar: Laura Escanes se harta de las indirectas de Álvaro de Luna y le responde: “No eres la Shakira de la historia, basta”

Si bien parecía que todo había quedado ahí, lo cierto es que su siguiente single continuaba la misma línea. Y es que la letra de Desconocidos, sencillo con el que el artista volvió a tratar su ruptura, también parecen ‘dirigirse’ a la que durante un año ocupó su corazón. “Y yo que pensaba que era la correcta. No estoy puesto para ti ni para tus indirectas. Con gafas de sol, huyendo de la prensa. Yo sigo a lo mío, no estoy para esa mierda”, es una de las estrofas que compone la canción.

Laura Escanes y Álvaro de Luna. (Instagram)

“No me escondo”

Cansada de las pullitas que su exnovio le lanza a través de sus temas, Laura Escanes publicó un rotundo mensaje a través de su cuenta de X, antes Twitter. La expareja de Risto Mejide comparó al artista con la barranquillera para dejarle saber que “no eres el Shakira de la historia, basta”.

Tan solo días después de esta reacción, Álvaro de Luna ha lanzado una nueva canción F.G.L.C (A Ratitos) para su disco Boyz don´t cry. Y es que el álbum— cuyo título es español es Los chicos no lloran— también guarda una estrecha relación con la artista colombiana, pues equivale a Las mujeres ya no lloran, letras que hacen referencia a la canción de Shakira y Bizarrap y, como no, a su nuevo disco.

Álvaro de Luna promociona su nuevo 'single' en redes sociales (Instagram)

En F.G.L.C (A Ratitos) ha querido demostrar que no tiene pelos en la lengua y es que se trata de su sencillo más explícito, pues a través de su letra el artista parece responder a la polémica con Escanes. Parte de la composición del tema habla de “la pura ira del principio, cuando aceptas que las cosas se han terminado y la superación del duelo”.

“Pa pensarte menos voy a encender un flame (fuego) / Mira, no me escondo, I don´t feel ashamed (no me averguenzo) / Te he escrito otro tema / It´s always the same feeling great like Cobain (es siempre lo mismo me siento genial como Cobain)”, es otra de las estrofas que compone el tema.

El también compositor ha explicado que sus últimas canciones forman parte de un EP. “Son tres canciones que destacan tres momentos por los que todo el mundo pasa después de dejarlo con alguien”, con estas palabras Álvaro de Luna ha detallado sus trabajos musicales. En este contexto, cabe recordar que al inicio de su romance con Laura Escanes ya le dedicó el tema Todo contigo y que incluso llegó a cantárselo frente a frente en un escenario.