Rovira afirma que ERC ya habla del referéndum con el PSOE y “pase lo que pase” seguirá negociando

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha asegurado que ERC ya habla de referéndum con el PSOE y ha afirmado que “pase lo que pase” en Cataluña continuarán negociando con el Gobierno para que sea posible.

“ERC negocia cada semana con el PSOE con la participación de mediadores internacionales. Negocia cada semana casi desde hace cuatro años y no hemos dejado de hacerlo nunca ni en elecciones”, ha defendido Rovira, a pesar de estar suspendida la mesa de diálogo entre gobiernos, en una entrevista publicada este domingo en ‘El Periódico’ y recogida por Europa Press.

Asimismo, Rovira ve como “el escenario ideal” que eventualmente se unan las tres mesas de diálogo: la del PSOE con ERC, la de los socialistas con Junts y la de gobiernos.

Respecto a su posible participación en ERC de cara a los comicios del próximo 12 de mayo, ha descartado estar en la lista electoral de los republicanos porque “no se dan las condiciones” para que sea, a su juicio, una buena candidata.

“No estaré en la lista porque pienso que los que estén tienen que salir a la calle”, ha añadido Rovira, que a su vez ha asegurado que volverá a Cataluña el día que se cierre, y no antes, la causa en la que se le acusa de terrorismo, que espera que sea con la Ley de Amnistía.

Sobre la financiación: el PSOE siempre dice que no, pero acaba tragando

El viceconseller de Estrategia y Comunicación de la Generalitat, el republicano Sergi Sabrià, había indicado este sábado que mejorar el sistema de financiación de Cataluña “forma parte del pacto de legislatura” y que “a pesar de que el PSOE siempre dice que no habrá negociación bilateral, acaba tragando”.

Según ha afirmado en unas declaraciones a la Cope, el PSOE “nos dijo que no habría indultos, que no cambiaría el Código Penal, que no habría amnistía, que no habrá referéndum y ahora que no habrá financiación”.

”De estas cinco cosas -ha explicado-, tres ya las hemos conseguido y las otras dos van viniendo”, y ha añadido textualmente: “Son rapidísimos saliendo a decir que no, pero luego se lo tragan, lentamente, pero se lo tragan”.

Ha advertido además, sobre el déficit fiscal, que el maltrato del Estado hacia Cataluña “solo se puede acabar con la independencia y, en el momento en que se pueda culminar bien, lo volveremos a hacer”, ha puntualizado.

Sobre la amplia oferta de partidos independentista en las elecciones del 12M, Sabrià ha señalado que “la izquierda del independentismo son ERC y la CUP, y a la derecha hay una fragmentación de narices”.

Para Sabrià, “no fue una sorpresa” la irrupción de Carles Puigdemont como candidato de Junts, ni tampoco observó nada nuevo en su mensaje: “Que el principal foco de ataque fuera contra ERC y, a la vez, hiciera una oferta para caminar juntos, es muy difícil de entender”.

”La gente se abraza si quiere hacer alguna cosa conjunta, no se la muerde”, ha advertido, antes de añadir que “lo mejor es pasar página, porque tenemos dos modelos de país muy distintos, nuestra apuesta es socialdemócrata expansiva y la suya es la de la derecha, la de los recortes”, motivo por el que gobernar con Junts resultaba “complicado”, ha admitido.

