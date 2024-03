Ayuso todavía debe las dietas a muchos de los 5.000 profesores que corrigieron las oposiciones de 2023: “Conmigo que no cuenten para más tribunales”

Aspirantes de las oposiciones que se realizaron en Secundaria en Madrid en el verano de 2023 (Diego Radamés / Europa Press)

Mónica lleva 26 años en la docencia. Es profesora de dibujo en un instituto de la comunidad de Madrid. El año pasado fue presidenta de uno de los 27 tribunales que se conformaron para las oposiciones de su especialidad. Y es que el verano de 2023 fue especial, ya que la Consejería de Educación puso en marcha dos procesos selectivos distintos (uno de estabilización y otro de reposición) para contratar profesores de secundaria y en las escuelas oficiales de idiomas, música y artes escénicas y plásticas. Se presentaron miles de aspirantes. Los exámenes se celebraron entre junio y julio. Ocho meses después, muchos de los miembros de los tribunales que participaron no han cobrado las dietas que les corresponden.

“Yo soy uno de ellos. No he percibido ni un euro. Una cosa tengo clara. Conmigo que no cuenten más”, señala Mónica a Infobae España. María Pastor, diputada de Más Madrid, ha preguntado al Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso por qué motivo no se han abonado todavía los trabajos que realizaron aquellos días los vocales, secretarios y presidentes que formaron parte de los tribunales. Educación ha respondido que la realización, precisamente, de dos procesos selectivos de manera simultánea “ha incrementado el número de pagos a realizar para tramitar esas indemnizaciones”.

En los procesos de 2023 se constituyeron 817 tribunales. Teniendo en cuenta que cada uno de ellos cuenta con cinco miembros, supone un total de 4.085 perceptores, a los que hay que sumar el personal de apoyo. “Estos perceptores no cobran la misma cantidad porque depende del número de asistencias realizadas y de si les corresponde además el cobro de alguna dieta de alimentación o locomoción, lo que implica un análisis y un cálculo individualizado de casi 5.000 perceptores”, respondió Educación a la diputada.

Es decir, muchos pagos que realizar y mucha burocracia que tramitar. “Hay que señalar que estas indemnizaciones se deben abonar en varios y sucesivos pagos al no ser gastos de personal, sino gastos corrientes por servicios prestados ajenos a las funciones propias del puesto de trabajo desempañado”, explican desde Educación. Se trata de un “procedimiento regulado, tasado y sometido a fiscalización con unos requisitos adicionales que deben respetarse”. En definitiva, que hay un límite mensual de la cuantía máxima y de perceptores a los que se puede pagar. Por eso los retrasos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Carlos Luján - Europa Press)

Isabel Galvín, Secretaria General de Enseñanza de CCOO Madrid, asegura que en enero no había cobrado nadie y en la nómina de febrero cobró una parte de los 5.000 perceptores, “pero quedó más de la mitad. Vamos a ver qué pasa en la nómina de marzo”. El sindicato se ha quejado por escrito en distintas ocasiones y, además, ha preparado un modelo para reclamar intereses de demora. Hay que tener en cuenta que a efectos de Hacienda son ejercicios distintos: 2023 el que se realiza la actividad y 2024 la que se cobra. “Las posibles consecuencias y perjuicios las tiene que asumir la Consejería, no los profesores afectados”, afirma Galvín. Un portavoz de Educación señala que los pagos pendientes se tramitarán a finales de este mes o principios de abril y cuantifica en 500 los profesores que aún no han percibido la indemnización que les corresponde. “No tenemos nosotros esos datos, son más”, contraponen desde CC OO.

“Es incomprensible que, ocho meses después de las últimas oposiciones docentes, el gobierno de Ayuso siga sin pagar a parte de los miembros de los tribunales por hacer su trabajo. Este retraso es una muestra más del maltrato y menosprecio a la labor docente por parte del Gobierno madrileño. La Consejería debe abonar ya lo que debe y, sobre todo, tomar las medidas necesarias para asegurar que no sucede lo mismo con los tribunales de las oposiciones de este verano”, afirma la parlamentaria María Pastor. “Esto afecta negativamente la motivación y la participación de voluntarios en futuros procesos de oposición”, concluye Isabel Galvín. Su sindicato ha solicitado la implementación de un protocolo para futuras oposiciones que garantice el pago a mes vencido por la actividad realizada.

Mónica insiste en que ella no va a repetir, a no ser que la obliguen. “En dibujo había 27 tribunales, lo que supone 135 miembros. Pues solo 9 se presentaron voluntarios. Si es que no compensa económicamente. Entre la preparación de las pruebas, la realización y la corrección de las mismas tienes un mes de trabajo extra. Yo que recuerde tramité 19 sesiones de trabajo, pero fueron más”, señala. Los presidentes y secretarios cobran, por ejemplo, entre 74 y 86 euros por día trabajado. La de 2023 era su primera vez, aunque sea ya una veterana en la docencia. “Es que en dibujo llevaban 12 años sin oposiciones. Fue una mala experiencia. Los exámenes los realizamos a 35 grados en aulas cerradas. Solo había dos ventiladores para diez tribunales en mi instituto. Sin aire acondicionado. Fatal”, recuerda.

Los miembros del tribunal también tienen derecho a dietas de manutención y kilometraje. “Pero solo te pagan el kilometraje desde el instituto donde trabajas al centro elegido para hacer la oposición. Yo trabajo en Alcorcón y el centro de oposiciones estaba en Leganés. El problema es que los días de los exámenes yo me trasladaba desde mi residencia, que está en la capital, luego con mi coche hacía más kilómetros que los que me pagaban. Es solo un ejemplo de lo mal que se trata al profesorado en esta comunidad”, sentencia Mónica.