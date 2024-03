Una española que vive en Irlanda enumera las cosas de España que echa de menos en el día a día

Montaje Infobae

Adaptarse a una nueva vida en el extranjero implica enfrentarse a una serie de retos y cambios que van más allá de lo meramente lingüístico o laboral. Pero hay cosas a las que los nuevos residentes de un país se adaptan muy rápido. En España, esas personas suelen hablar de la facilidad para socializar y para estar en la calle o en bares con amigos. Misha, (@mishabb1 en TikTok), una joven Española que vive en Irlanda, ha explicado a través de un video en sus redes sociales que es lo que más extraña de su país natal.

En su lista de “cosas que echo en falta de España en Irlanda” incluye “el terraceo y el picoteo con la gente”. Y es que no en todas partes, ya sea por las diferencias climatológicas o por las costumbres de cada país, se sale tanto como en España . “O sea, eso yo creo que es lo que más echo de menos, porque siempre con mis amigas pasábamos todas las tardes en las terrazas”, comenta.

En la misma línea, la joven hablar de que echa en falta la el tipo de música que se escucha en los locales españoles: “En las discotecas que no pongan nada de reggaetón, o sea, solo ponen Taylor Swift, Bruno Mars, que sí, que está muy guay, pero si quieres bailar”. Al esto añade los horarios de cierre: “Donde yo vivo no hay discotecas, entonces todos los bares cierran a las 02:30. Entonces a veces se te queda un poco corta la noche”.

Clima y vida social

Por otro lado, Geo, una joven británica que ha encontrado en España su hogar durante los últimos cinco años, ha compartido también en un video de TikTok las razones por las cuales no contempla regresar al Reino Unido.”Cada vez que vuelvo a Reino Unido, me encuentro con un choque cultural inverso. Y no se trata solo del clima, sino del estilo de vida en general”, ha explicado la tiktoker que cuenta cómo es su vida en Málaga a través de sus redes sociales.

”Siento que soy una persona más saludable en España a través de la comida que como y la cantidad de tiempo que paso al aire libre”, explicó. En este sentido, la joven también alaba la cultura social española, donde es habitual quedar con amigos o hacer planes durante cualquier día de la semana y no solo los fines de semana. “Ya sea ir a tomar una copa, tomar un café o desayunar, siempre hay cosas que hacer durante la semana y los fines de semana”, matiza.

La cercanía de los españoles

La facilidad para entablar conversaciones con desconocidos en España también es uno de los aspectos que más valora Geo. “Por las mañanas, personas que ni siquiera conoces te dan los buenos días, lo que creo que es una buena manera de comenzar el día”explica la joven con ilusión, que también confiesa que “en Inglaterra eso sería un poco raro”.

Geo también habla de otro de aspectos que suele llamar la atención a los extranjeros que llegan desde el norte de Europa: los precios. Vivir en España comparado con el Reino Unido es mucho más económico. “Sé que los precios han aumentado en todas partes, pero ahora es tan caro [en el Reino Unido] y tener esto en la puerta de tu casa por un precio mucho más barato, es una maravilla”, explica Gio, que también recuerda que para salir en España no es necesario gastar mucho dinero: “Solemos pasar los fines de semana paseando, viendo a los amigos, yendo a tomar algo o tomando unas tapas”.