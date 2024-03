“Me hubiera encantado compartir más tiempo”: los elogios de Alcaraz a Nadal tras el ‘Slam de Netflix’

Carlos Alcaraz y Rafa Nadal después del Slam de Netflix (Netflix)

‘La leyenda contra el prodigio’. Así se presentaba la exhibición que jugaron Rafael Nadal y Carlos Alcaraz en Las Vegas en la noche del domingo. Un partido que supuso el retorno a las pistas de ambos tenistas después de sus lesiones. Sus creadores lo llamaron el Slam de Netflix. El partido permitió disfrutar de dos grandes figuras del tenis mundial, dejando verdaderos puntazos y un encuentro para el recuerdo. Un enfrentamiento que se quedó Alcaraz por 3-6, 6-4 y 14-12 en el super tie-break, en apenas una hora y 58 minutos. La victoria igualaba el head to head entre los dos españoles con dos victorias para cada uno.

“No hemos coincidido mucho en el circuito, pero yo lo he visto mucho por la tele. He crecido viéndolo jugar. Y cualquier experiencia personal con él ha sido increíble. Me hubiera encantado compartir más tiempo con Rafa. Yo intento disfrutar cada día que lo encuentro y me cruzo con él, y aprender al máximo”, explicaba el propio Alcaraz sobre Nadal.

El enfrentamiento se esperaba aún con más ganas si se tenía en mente que podría ser el último enfrentamiento entre ambos. Hasta el momento solo se habían enfrentado tres veces: “Ha habido dos buenos batallas y la primera mejor no recordarla”. El cuarto, y el que igualó el cara a cara, fue el que se protagonizó en la Ciudad del Pecado cortesía de la plataforma de streaming Netflix. Una exhibición que evidenció la calidad de ambos jugadores, que dejaron puntos para el recuerdo y que pasarán a la historia del tenis español, igual que el partido.

Inspiración

“Jugar con Rafa es siempre muy especial para mí. De Rafa he aprendido su espíritu de lucha, él nunca se rinde, corre a por cada bola y pega golpes increíbles. Tuve unos pocos puntos de partido y él hizo puntos increíbles, nunca se rinde”, explicó el murciano después del partido. “He tratado de seguir haciendo mi juego, de buscar soluciones cuando las cosas no van bien. Ha sido un placer jugar aquí, muchos españoles y latinos han venido a apoyar el partido y me siento muy querido. Agradecer todo el cariño que hemos recibido allá donde vamos”, remató el número dos.

Ante tantos elogios, Nadal quiso tener buenas palabras para el joven: “No he podido jugar mucho en los últimos dos años, así que jugar aquí con Carlos ante una gran afición significa mucho para mí. Es un desafío jugar contra él, somos de generaciones muy distintas, en España tenemos que estar muy contentos por tener a alguien como Carlos”. “Es un jugador increíble, con solo 20 años ha ganado dos Grand Slams, como tenista no me enfrentaré con él muchas veces, pero como fan seguiré disfrutando de él mucho tiempo”, zanjó.