El Valencia se compromete con la lucha contra la discriminación y defiende a su jugador Peter Federico de los insultos recibidos

El delantero del Valencia Peter Federico Gonzalez (EFE/Kai Forsterling)

El regreso del Real Madrid al Mestalla ya estaba marcado por la tensión tras los incidentes del pasado mes de mayo, cuando Vinicius fue el foco de insultos racistas. La situación terminó en manos de la justicia, con un grupo de aficionados detenidos y una denuncia de por medio, que obligó a que ambas partes testificaran en la Audiencia. Tal fue la repercusión, que la plataforma de streaming Netflix trasladará a la pequeña pantalla la vida del brasileño. Querían que parte de ese documental estuviese plasmado en el campo del Valencia, pero desde el club prohibieron la entrada de las cámaras de la productora.

No se repitió la situación en esta ocasión, aunque cada vez que Vinicius tocaba el balón, el único sonido que se podía escuchar en el estadio era el de los pitidos provenientes de la grada. Aun con eso, el brasileño se echó el partido a las espaldas y consiguió anotar el doblete que daría el empate a su equipo y que permitiría el reparto de puntos.

El Valencia, que no está cómodo con el Real Madrid, ha querido demostrar que no define a su afición, sino que es una situación reiterada dentro del fútbol. Lo evidencia así con el claro ejemplo de Peter Federico. El joven dominicano jugó en Mestalla el pasado sábado, ante el equipo con el que creció y al que pertenece todavía. En varias aficiones animó a su grada pidiendo más cánticos y apoyo de la afición local. La actitud del jugador, que tuvo alguna que otra ocasión de anotar, pareció no gustar a algunos aficionados blancos. Una demostración de esto fueron los numerosos comentarios que recibió en sus redes sociales llenos de odio e insultos racistas. Consecuencia de esto, Peter se vio obligado a cerrar los comentarios para evitar dichos insultos.

Algunos de los insultos que recibió Peter Federico en su publicación (@Llourinho)

“No muerdas la mano que te dio comer cabeza nido, en patera te tenías que haber ido”, “qué se puede esperar de alguien de un país como Dominicana, suerte cabeza de nido”, “si no llega a ser por el Madrid, estabas repartiendo comida en Uber”, “rata”, “yo sí quiero que vuelvas, pero para que Don Florentino te coja de los pelos, te los arranque y te ponga de utillero con el Cadete B y a tragar hasta que se te agote el contrato, ¿de qué vas?”, ... Son solo algunos de los insultos que ha recibido el jugador del Valencia en su cuenta, y que lo han obligado a cerrar la opción de poder comentar. Una serie de comentarios que no han gustado nada, ya que, dejan en entredicho la defensa de Vinicius en esta lucha contra el racismo.

Comunicado del Valencia

Muestra de este malestar y desacuerdo, el club ha querido manifestar esta situación, defendiendo “su compromiso en la lucha contra la discriminación en cualquiera de sus formas”. El club ha querido brindar su apoyo al jugador definiendo esos comentarios como “inadmisibles”: “Son totalmente inadmisibles algunos comentarios fomentando el odio que está recibiendo nuestro jugador Peter Federico”. “Por un fútbol y una sociedad libre de discriminación y violencia”, finaliza la publicación de X (antes Twitter), mediante la cual el club apoya a su jugador y se muestra en contra de cualquier tipo de discriminación en el deporte.