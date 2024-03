El error de Gil Manzano al anular el gol de Bellingham y que recurrirá el Real Madrid al CTA

Protestas de Jude Bellingham tras la anulación del gol por Gil Manzano en el último minuto del añadido (REUTERS/Pablo Morano)

El regreso del Real Madrid al Mestalla ya estaba marcado por la tensión tras los incidentes del pasado mes de mayo, cuando Vinicius fue el foco de insultos racistas. La situación terminó en manos de la justicia, con un grupo de aficionados detenidos y una denuncia de por medio, que obligó a que ambas partes testificaran en la Audiencia. Tal fue la repercusión, que la plataforma de streaming Netflix trasladará a la pequeña pantalla la vida del brasileño. Querían que parte de ese documental estuviese plasmado en el campo del Valencia, pero desde el club prohibieron la entrada de las cámaras de la productora.

El comienzo del partido no ayudó a liberar tensiones. Los 100 minutos de juego estuvieron marcados por polémicas, tensiones, encontronazos y lesiones. En tan solo 30 minutos los locales consiguieron adelantarse en el marcador. Dos errores del conjunto blanco permitieron que Hugo Duro y Roman Yaremchuk pusieran la ventaja en el partido. Primero, un fallo de Toni Kroos llevó a un contraataque que, aunque inicialmente fue sofocado, un mal pase de Fede Valverde revivió la jugada. A pesar del esfuerzo de Vinicius por recuperar la situación, un error en el control del balón permitió al Valencia abrir el marcador. Rápidamente, otro error, esta vez de Dani Carvajal, propició el segundo gol para el equipo local.

Pese a su error en el segundo gol, fue el Vini el que se echó a su equipo a las espaldas y revirtió la situación anotando un doblete que permitiría el reparto de puntos. Un brasileño que se envolvía en pitidos provenientes de la grada cada vez que tocaba el esférico. Sin embargo, y pese al 2-2 del marcador, el Real Madrid no quedó satisfecho con la jornada.

Error garrafal de Gil Manzano

La polémica del minuto final del encuentro, que culminó con la expulsión de Bellingham ha derivado en que el Real Madrid se ponga en contacto con el Comité Técnico de Árbitros (CTA) al considerar que la decisión de Gil Manzano perjudicó el resultado final.

Corría el minuto 100′ de partido, procedía un saque de córner del equipo blanco, y el colegiado ya había advertido que no habría segunda jornada tras el saque. Tras el saque de Modric, Tchouaméni rozó el gol, pero el balón rebotó en Brahim que, rápidamente, se las ingenió para ponerla en el área y que Jude rematara en gol, el que suponía la victoria del Real Madrid y los tres puntos para el líder.

Gil Manzano dudó y no pitó el final del partido cuando el Madrid tenía la posesión, sino que, esperó varios segundos, y justo cuando iba a volver a centrar el balón que acabaría dentro de la portería se decidió a señalar el final del partido. Un término que causó la expectación de los hombres del campo, pues consideraban que el gol era válido, ya que, lo percibieron como una continuación de la jugada (y no una segunda). No fue hasta que el árbitro hizo el gesto contrario con la cabeza cuando fueron conscientes de la invalidez del tanto. Esto desató la furia de los jugadores blancos, que rápidamente se dirigieron a Gil Manzano para protestar, quejarse sobre lo ocurrido. Entre tantas quejas, Bellingham recibió la expulsión.

Desde el club consideran que el error fue grave y claro, y, por tanto, creen que el árbitro Gil Manzano deberá pagar por el error cometido. Trasladaran su disconformidad al CTA y recurrirán la cartulina roja de Bellingham.