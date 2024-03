El enfado de Xavi tras la actuación de su equipo en Bilbao: “¡Es una p... mierda!”

El técnico del Barcelona Xavi Hernandez (AP Foto/Joan Monfort)

El FC Barcelona no atraviesa su mejor momento. Su técnico Xavi Hernández ya anunció que se marcharía en junio. Mientras tanto y en lo que resta de temporada, el club deposita plena confianza en el entrenador, pero parece que las cosas no mejoran. En el partido de ida de los octavos de la Champions tenían una oportunidad ante el Nápoles, que no supieron aprovechar y se sentenció con un empate a cero. Tras el tropiezo del Real Madrid en Mestalla con un reparto de puntos, el conjunto azulgrana tenía oportunidad de recortar distancias en San Mamés.

“Creo que no hemos hecho un buen partido, no hemos atacado bien. Deberíamos haber dado un paso adelante. No vamos tristes. No hemos dado la mejor versión. El partido requería más de nuestra parte. Es una oportunidad perdida. El equipo podría haber hecho más. No hemos dado un golpe sobre la mesa”, confesó el técnico en la rueda de prensa posterior al partido. Lo cierto es que este descontento fue captado por las cámaras de Movistar+ al final de la primera parte, antes de retirarse al túnel de vestuarios. “¡A tomar por culo, tío. A tomar por culos todos... hombre. Es una puta mierda. Me cago en Dios!”, dijo muy enfadado Xavi cuando el árbitro señaló el descanso.

El exjugador culé reconocía la “oportunidad perdida por todo”. “Por juego, sensaciones, para recortar distancias y ponernos segundos... es un día para reprocharnos cosas. Estamos decepcionados porque no hemos hecho el partido deseado”, declaró ante los medios.

Lesionados, esperanza...

Pedri rompía a llorar después de la lesión que sufrió, la misma que le obligó a retirarse del terreno de juego. Suponía la enésima en su corta carrera. “Hay que darle cariño, recuperarlo bien... hay que estar a su lado. Hay que poner más de nuestra parte para ayudarle para que no se lesione. Volverá más fuerte”, le lanzó un mensaje de ánimo su entrenador. “Ha sido una desgracia, vamos a ver el alcance. Las lesiones no pintan bien y nos han afectado. Por la banda de Lamine hemos creado ocasiones. Están afectados. Son dos bajas que serán para varios partidos. Es un día triste. Son dos jugadores determinantes. Pedri volvía a estar muy bien. Es una lástima. Y Frenkie es también determinante. Es una lástima. Los echaremos de menos, hoy ya lo hemos hecho. Con Lamine, hemos generado algo. Pero nos ha faltado garra. Esperemos que sea menos de lo esperado. Es una desgracia tremenda, se lesionan dos centrocampistas”, reflexionaba en general sobre las lesiones que sufre la plantilla del Barça.

“El vestuario estaba afectado. Sabía que la oportunidad era muy buena. Hemos empezado bien, la sensación es que se podía... pero luego hemos bajado. Faltaba fe. El Athletic nos ha llegado poco, pero no hemos estado bien con la progresión del balón”, zanjó después de no haber aprovechado la oportunidad ante el Athletic. Ahora, toca centrarse en el partido de liga del próximo viernes ante el Mallorca, finalista copero, así como en el partido de vuelta de los octavos de la Champions en Motjuic, donde tratarán de revertir la situación de Italia y obtener el billete para los cuartos.