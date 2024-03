Lola Herrera recibe la Biznaga Ciudad del Paraíso en el Festival de Málaga con la aparición sorpresa de Héctor Alterio

La actriz Lola Herrera recibe la Biznaga Ciudad del Paraíso en presencia del también actor y buen amigo suyo, Héctor Alterio

Los festivales de cine sirven para muchas cosas: para dar a conocer nuevas películas y directores, para juntar a gente de la misma industria e intercambiar todo tipo de ideas, para acercar al público local a las salas o simplemente para disfrutar y pasárselo bien. Pero estos certámenes también tienen un punto de reivindicación, de honrar la memoria o la vida presente de las personas que hacen el oficio un arte, y es por ello que muchos festivales gustan de reconocer esas figuras con premios honoríficos. En el caso del Festival de Málaga, que tiene lugar estos mismos días, no ha sido diferente..

El Festival de Málaga arrancó este pasado 1 de marzo y tendrá lugar hasta el próximo día 10 del mismo mes, y por él están desfilando algunas de las que serán las películas más importantes del cine español de 2024. Nombres como Andrea Jaurrieta, Salvador Simó David Trueba, Celia Rico o Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez son solo algunos de los que pasan por la ciudad andaluza para presentar sus nuevos trabajos. No obstante, no son los únicos, pues hay una gran estrella de nuestro cine y teatro que ya ha recibido el reconocimiento que merece: Lola Herrera. La actriz vallisoletana de 88 años ha recibido el premio honorífico Biznaga Ciudad del Paraíso, en una ceremonia en la que ha actuado la cantaora Carmen Linares y en la que se ha proyectado un vídeo en el que amigos y compañeros de profesión como Mónica Cruz, Raphael o Carmen Maura, quienes tenían grandes palabras de cariño para la actriz. Además, cuando parecía que las sorpresas habían acabado, aparecía sobre el Teatro Cervantes el actor y gran amigo de Lola Herrera, Héctor Alterio, para acompañarla en ese momento tan especial.

Te puede interesar: ‘El día es largo y oscuro’, la película retirada del Festival de Málaga por denuncias de violencia machista contra su director

“¡Qué alegría más grande me estáis dando! Cuando el Festival me informó de que me iban a otorgar este premio, me sorprendió mucho porque he hecho muy pocas películas en mi vida. Mi pasión siempre ha sido el teatro. Pero me siento la mar de emocionada porque he vivido muchas cosas aquí. Nunca es tarde si la dicha es buena”, reconocía Herrera, quien aprovechaba para rememorar sus experiencias como intérprete en ese mismo escenario, el mítico Cervantes de Málaga. “En este Teatro Cervantes yo he trabajado desde el año 1957. Muchas gracias al Festival, a Carmen, a Héctor y a todos vosotros”, concluía emocionada la actriz entre los aplausos del público.

Lola Herrera en su última obra, 'Adictos'

Una ‘imprescindible’ de España

Con este premio, la actriz se convierte en toda una “imprescindible” del cine español, el calificativo que el Festival de Málaga otorga a los ganadores de la Biznaga Ciudad del Paraíso y que han ganado en ediciones anteriores intérpretes de la talla de Miguel Rellán, Mónica Randall, Kiti Mánver, Petra Martínez o Raphael el año pasado. Es un premio al alcance de muy pocas personas en nuestro país y que demuestra la importancia de Lola Herrera en la historia de nuestra cultura, pues a pesar de no contar con tanta experiencia en el cine ha estado en uno de los filmes más importantes del cine español, Función de noche de Josefina Molina.

Te puede interesar: ‘Así hablábamos’, la emocionante y musical obra sobre la muerte y la amistad que homenajea a Carmen Martín Gaite

El premio tampoco es el primero que recibe en su prolífica carrera, pues ha sido merecedora de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo o el Premio Max de las artes escénicas por Solas. Como decía ella misma, el teatro siempre ha sido su casa y su gran pasión, y de hecho a sus 88 años aun continúa sobre las tablas disfrutando y haciendo disfrutar a quienes asisten a sus obras. La última de ellas, Adictos, se encuentra en el Teatro Reina Victoria desde el pasado 21 de febrero y estará representando hasta el 14 de abril.