La anécdota de Javier Aguirre cuando le entrevista sobre la Copa del Rey: “Justo estaba con mi mujer viendo ‘La Isla de las Tentaciones’”

El entrenador del RCD Mallorca, Javier Aguirre, da instrucciones durante el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey (EFE/Juan Herrero)

En las últimos días, Javier Aguirre, el carismático técnico mexicano del Mallorca, ha acaparado titulares y se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del mundo deportivo, gracias a su gestión al frente del equipo balear, que ha logrado clasificarse para la cuarta final de la Copa del Rey de su historia. Este notable éxito se produjo tras una emocionante victoria en la tanda de penaltis contra la Real Sociedad, colocando al Mallorca en la disputa por el prestigioso trofeo, que se celebrará el próximo 6 de abril en el estadio de La Cartuja de Sevilla.

En medio de la euforia y las celebraciones, Javier Aguirre participó en diversos programas nocturnos para hablar sobre esta impresionante hazaña. Sin embargo, fue durante su aparición en ‘El Larguero’ de la Cadena SER donde el ‘Vasco’ compartió una divertida anécdota que ha captado la atención del público. Al ser preguntado por el presentador, Manu Carreño, sobre qué estaba haciendo en ese momento, Aguirre respondió con su característica naturalidad: “Justo ahora estaba con mi mujer viendo ‘La Isla de las Tentaciones’”.

La sencillez y el sentido del humor de Aguirre han sido siempre rasgos distintivos de su personalidad, y esta ocasión no fue la excepción. A lo largo de la entrevista, el ‘Vasco’ reflexionó sobre el sorprendente viaje del Mallorca a la final de la Copa del Rey, expresando incredulidad ante la posibilidad de este logro hace tan solo unos meses: “Si hace cinco o seis meses me dices que el Mallorca iba a estar en la final de la Copa del Rey, te digo que no te las crees ni tú”.

En cuanto al preferido para enfrentarse en la final, Aguirre mencionó tanto al Athletic Club como al Atlético de Madrid, destacando sus lazos personales y profesionales con ambos equipos. A pesar de su breve paso por el Atlético, el ‘Vasco’ reveló un vínculo emocional con el Athletic, describiéndolo como “el club de mis padres y mis hermanos”, reconociendo además la tradición de ambos equipos en la competición.

Javier Aguirre también habló sobre su experiencia actual en el Mallorca, destacando el ambiente de ilusión que rodea al equipo, especialmente teniendo en cuenta su recorrido desde la Segunda B en 2017. La emoción y las lágrimas, según sus palabras, reflejan lo hermoso de ver disfrutar a su equipo.

El futuro de Aguirre en el Mallorca

Con respecto a su futuro en el banquillo del Mallorca, Aguirre señaló que no lo vincula directamente al resultado de la final de la Copa del Rey, sino a las sensaciones y la utilidad que siente en su rol. “Tú sientes cuando no eres útil, cuando están tomando decisiones sin tu punto de vista”, comentó el técnico, sin dejar de mencionar que considera al Mallorca un “bonito proyecto”.

La anécdota de Javier Aguirre destaca no solo por su espontaneidad, sino también por ofrecer una visión más íntima y relajada de una figura tan relevante en el deporte, en contraste con la intensidad y la presión habituales del mundo del fútbol. Su trayectoria y filosofía no solo han marcado un antes y un después en la historia reciente del Mallorca, sino que también han reiterado la importancia de la autenticidad y la humanidad en el deporte de alto rendimiento.