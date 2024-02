El Gobierno aclara los casos en los que se pueden cobrar dos pensiones a la vez

Las pensiones contributivas son una ayuda económica que ofrece el sistema de Seguridad Social en España (FreePik)

El Gobierno español ha aclarado recientemente las condiciones bajo las cuales los ciudadanos pueden acceder a dos pensiones simultáneamente. Tras la aprobación de la revalorización de las pensiones por el Consejo de Ministros en diciembre de 2023, que implicó un incremento general de las pensiones contributivas en un 3,8% y de las no contributivas en un 6,9%, se ha desatado un notable interés por entender mejor el sistema de prestaciones del país. A raíz de estas medidas, las pensiones y prestaciones afectan a un total de 11,8 millones de beneficiarios.

En febrero de 2024, la pensión media del sistema de Seguridad Social alcanzó los 1.250,7 euros por mes, abarcando diversas categorías como jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y pensiones en favor de familiares. Por su parte, las pensiones no contributivas, tanto de jubilación como de invalidez, se sitúan en 7.250,60 euros anuales, lo que representa una mensualidad de 517,90 euros distribuidos en 14 pagas. Esta revalorización ha tenido un mayor impacto en las pensiones mínimas, buscando mitigar la brecha de género y mejorar las condiciones de vida de los pensionistas con menor renta.

Las pensiones contributivas, caracterizadas por ser prestaciones económicas de duración definida o indefinida, requieren que el beneficiario haya mantenido previamente una relación jurídica con la Seguridad Social. La cuantía de estas pensiones se calcula en base a las aportaciones realizadas tanto por el trabajador como por el empleador. Existen diversos tipos de pensiones contributivas, como las de jubilación, incapacidad permanente y por fallecimiento, cada una con sus propios criterios y requisitos.

Por otro lado, las pensiones no contributivas se destinan a aquellos ciudadanos que carecen de recursos suficientes y no cumplen con los requisitos de cotización necesarios para acceder a las pensiones contributivas. La cuantía de estas pensiones se determina anualmente y está dirigida a personas en situación de jubilación o invalidez que no alcanzan el umbral mínimo de ingresos.

Requisitos

Respecto a la posibilidad de cobrar dos pensiones simultáneamente, el Gobierno ha especificado que, en general, no se pueden recibir dos prestaciones del mismo régimen. No obstante, existen excepciones como la pensión de viudedad. En caso de haber cotizado en regímenes diferentes, como el general y el de autónomos, es posible acceder a dos pensiones siempre que se cumplan ciertos requisitos de solapamiento en las cotizaciones. La imposibilidad de recibir dos pensiones no contributivas a la vez se mantiene, pudiendo optar el beneficiario solo por una de ellas, ya sea de jubilación o de invalidez.

Una excepción notable es la compatibilidad de la pensión contributiva de jubilación para ciertos profesionales de la salud, quienes, bajo condiciones específicas, pueden seguir ejerciendo y percibiendo parte de su pensión. Esta medida busca fortalecer el sistema de atención primaria en el país. En conclusión, el Gobierno ha definido claramente las condiciones bajo las cuales se pueden recibir dos pensiones simultáneamente, asegurando así transparencia y equidad en el sistema de Seguridad Social español.