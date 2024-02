“Mi hijo tiene un tumor y no camina bien”: Madrid rechaza 3.312 solicitudes de familias con menores en cuidados paliativos por falta de fondos

Una enfermera, atendiendo a un menor en una unidad de cuidados paliativos

Emilio Fernández tiene cuatro hijos, tres niñas y un niño. El chaval, que hoy tiene 16 años, lucha contra un tumor cerebral desde que tiene cinco primaveras. “Tiene una minusvalía del 70%. No camina con normalidad y no se sostiene bien”, explica el padre a Infobae España. La situación económica de la familia no es la más boyante. Emilio está en el paro y cobra el Ingreso Mínimo Vital. Por eso, cuando un amigo le habló de que la Comunidad de Madrid había abierto una línea de ayudas directas para familias con menores a su cargo, pacientes de cuidados paliativos pediátricos, vio un poco de luz al final del túnel.

“Nos venía muy bien. Un dinero extra para poder adaptar el baño en función de las necesidades de Manuel y poder comprar un nuevo carrito para sus paseos. Así que rellenamos la documentación y la pedimos”, aclara. “Estas ayudas tienen como objetivo el apoyo y protección de las familias con necesidades especiales y en situación de vulnerabilidad, por cuanto han de hacer frente al cuidado integral, exclusivo y a tiempo completo de estos menores y, por ende, la mejora de la calidad de vida de estos pacientes”, señala la Consejería de Familia, Asuntos Sociales y Familias.

Los requisitos para solicitarla eran los siguientes. Que la familia tuviese un menor de 18 años a su cargo (hijo biológico o adoptado o en acogimiento permanente) “que haya sido declarado en situación clínica de cuidados paliativos pediátricos, con patología crónica y complejidad, o que padecen cáncer u otras enfermedades graves, con necesidad de un nivel de intervención alto”. La horquilla de edades se ampliaba hasta los 25 años si la enfermedad fue diagnosticada con anterioridad a alcanzar la mayoría de edad y se mantiene ese diagnóstico.

Otras de las condiciones era ser español o extranjero con residencia legal en España, residir y estar empadronado en la Comunidad de Madrid en el momento de presentación de la solicitud y no estar incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en la normativa de subvenciones. No había ninguna distinción por tipo de ingresos de los solicitantes y la ayuda consistía en un único pago de 4.039 euros. De momento, ha habido dos convocatorias: en los ejercicios 2022 y 2023.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un colegio de Arganda del Rey

La Comunidad de Madrid confirma que en 2022 fueron 174 las ayudas concedidas, cifra que subió a 609 en 2023. Sin embargo, en una respuesta parlamentaria que ha hecho a Alodia Pérez, diputada de Más Madrid, el Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso señala que mientras que en 2022 se desestimaron 58 solicitudes por incumplimiento de los requisitos exigidos, en 2023 la cantidad de peticiones rechazadas fue muy superior: 3.254. Los motivos fueron varios: “El incumplimiento de los requisitos, la no atención a los requerimientos de subsanación de las solicitudes efectuadas, y la falta de crédito disponible, sin que el sistema de gestión de ayudas permita diferenciar cuantitativamente las causas de denegación

“Las ayudas para familias con menores a cargo con necesidad de cuidados paliativos es otro ejemplo de la crueldad en la gestión del gobierno de Ayuso. Todo el mundo puede entender las dificultades a las que se enfrentan estas familias, y el gobierno de la Comunidad de Madrid les ofrece algo infradotado con un alcance muy inferior a las necesidades reales. Que más de 3.000 familias se hayan quedado sin ayuda es doloroso y es una vergüenza. Confiamos en poder convencer al gobierno para que modifique la partida presupuestaria e incremente el número de familias beneficiarias”, señala la diputada Pérez.

Desde la Consejería de Asuntos Sociales explican que estas ayudas se concibieron “como un proyecto piloto, a ejecutar en los años 2022 y 2023 y financiadas al cien por cien con cargo a fondos Next Generation. Estos fondos los negocia la Administración General del Estado con la Unión Europea. Por los compromisos adquiridos por España, no ha resultado posible prorrogarlos más allá del ejercicio 2023″. El importe total llegó a los 3,2 millones de euros. “Yo lo único que recibí fue una carta diciéndome que se me denegaba por falta de fondos. Como he dicho, yo estoy en el paro y solo percibimos el Ingreso Mínimo Vital y una ayuda de dependencia de mi hijo de 300 euros al mes. Nos hubiera venido muy bien”, concluye Emilio Fernández.