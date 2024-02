El regreso de Ramos al Santiago Bernabéu: líder indiscutible de su equipo y homenaje madridista

El entrenador italiano Carlo Ancelotti (EFE/Kiko Huesca)

El 22 de diciembre de 2005 marcó un antes y un después en la trayectoria profesional de Sergio Ramos. Aquel día, con apenas 18 años, el defensa central disputó su último partido en el Santiago Bernabéu, pero vestido con la camiseta del Sevilla FC, equipo que lo había visto crecer y de la ciudad de la que nació. Lo que nadie se imaginaba en ese momento es que esta fecha sería solo el inicio de una brillante carrera en el Real Madrid, equipo al que se unió en septiembre de 2006.

Una etapa en la que disputó 671 partidos y anotó 101 goles. Marcó goles cruciales que dieron al conjunto blanco la oportunidad de levantar títulos. Bajo su capitán, consiguió alzar cuatro Champions League y cinco Ligas, sumando un total de 22 títulos que lo consolidan como uno de los jugadores más laureados de la historia del club. Desde que en 2021 salió rumbo a París, para incorporarse a la plantilla del Paris Saint-Germain (PSG) durante dos temporadas. Después, regresó al Sevilla, a su club de siempre.

Desde que abandonase el Santiago Bernabéu, Ramos no ha tenido ocasión de volver a jugar sobre el césped del templo blanco, hasta hoy. En apenas unas horas, el de Camas se pondrá la camiseta del Sevilla para disputar un partido importante para los suyos. Pero antes, la afición madridista rendirá homenaje al defensa, quien durante 16 campañas ha sido una figura clave. “Será un momento único para mí”, confesó Ramos para DAZN en una entrevista durante esta semana.

El conjunto hispalense marcha en la 15ª posición en LaLiga. El ex del Real Madrid está siendo un claro protagonista para su equipo, quien, en 24 partidos, acumula cinco goles (uno en Liga, dos en Champions y dos en Copa). Sergio Ramos tiene claro que los tres puntos serían de gran ayuda para su equipo, pero aseguraba que si anotaba no lo iba a celebrar: “Si marco, no lo celebraré”. Lo que sí tiene claro, es que “si marco y ese gol nos sirve para ganar, estaré encantado porque nos vendrían muy bien esos tres puntos”.

Sentimiento sevillista

A punto de cumplir 38 años, Ramos sigue demostrando que su pasión por el fútbol y su calidad en el campo están lejos de extinguirse. “Está como un toro, sus registros físicos no son los de un futbolista de 37 años”, cuentan desde el entorno del sevillista.

Lo cierto es que, siempre tuvo presente su deseo de regresar a su tierra natal, una promesa hecha a su abuelo y a su familia, fuertemente arraigada en el sevillismo. Además, su conexión emocional con figuras icónicas del Sevilla, como Antonio Puerta o José Antonio Reyes, ha profundizado aún más su vínculo con el club.