Sánchez también le enseña la puerta de salida a Ábalos y mantiene su compromiso contra la corrupción: “Venga de donde venga y caiga quien caiga”

Pedro Sánchez interviene en un acto del PSOE. Imagen de archivo. (M. Dylan - Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reafirmado en su compromiso contra cualquier forma de corrupción por parte del Gobierno, después de conocer las últimas informaciones sobre el asesor del exministro de Transportes, José Luís Ábalos. El presidente ha mantenido en una intervención frente a sus compañeros de partido que la lucha contra la corrupción “ha de ser implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga”.

“Frente a quienes obstaculizaban la acción de la justicia para dificultar investigaciones que les afectaban, como ocurrió durante la administración del Partido Popular, hoy hay colaboración absoluta con la justicia para llegar hasta el final”, ha señalado el secretario General del PSOE durante la apertura de la Internacional Socialista.

Sánchez ha querido destacar que la transparencia y la colaboración de su Gobierno con la justicia será total, como ha sido durante los seis años que lleva el PSOE en La Moncloa. El presidente también ha recordado la diferencia entre su Ejecutivo con el Ejecutivo anterior. El Gobierno del Partido Popular fue desalojado de La Moncloa después de que la justicia condenara al PP por la trama Gürtel.

“Un gobierno que nació, además, de la necesidad de acabar con la corrupción de la anterior administración del Gobierno del Partido Popular y que ha hecho, además de su ejemplaridad y de la ejemplaridad, su bandera”, ha indicado el presidente. Es por esta razón por la que Pedro Sánchez ha remarcado que “frente a quienes amparaban la corrupción, expulsaban a quien denunciaba, transparencia absoluta hoy y el que la hace la paga”.

Además, ha destacado que al igual que lo ha sido durante los últimos seis años de mandato, “así va a seguir siendo durante estos próximos cuatro años”. “Una ejemplaridad absoluta, total, que no entiende de colores”, ha apostillado.

María Jesús Montero dio el primer paso

María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, este viernes. (Foto: Europa Press)

María Jesús Montero, el viernes no quiso mojarse de forma clara, aunque dio alguna pista sobre “lo que yo haría”, dijo, en caso de estar en la misma situación que su compañero de partido, José Luis Ábalos.

“No puedo decir lo que el señor Ábalos quiere hacer o va a dejar de hacer, yo sé lo que yo haría”, ha respondido María Jesús Montero en el turno de preguntas de un encuentro informativo organizado por el Grupo Joly en Cádiz. No obastante, ha añadido: “Parece que no hay ningún tipo de reproche penal o de delito” que se le pueda atribuir a Ábalos, y, “por tanto, le corresponde a él tomar cualquier decisión en este sentido”, ha añadido. “Yo sé lo que yo haría. No puedo decir lo que el señor Ábalos quiere hacer o va a dejar de hacer, yo sé lo que yo haría”, ha añadido María Jesús Montero, a lo que le preguntaron si ella dejaría el escaño, a lo que respondió: “Usted sabe lo que yo haría”.

De igual modo, la vicepresidenta y dirigente socialista ha subrayado que “las investigaciones están en curso”, y tras el levantamiento del secreto de sumario “tendremos ocasión de poder saber el alcance de esas investigaciones”. En todo caso, María Jesús Montero ha expresado su “repugnancia y repulsa total a cualquier actuación que en momentos de pandemia, donde se moría la gente, haya podido aprovechar la coyuntura para enriquecerse” o para “atesorar patrimonio”.