Los tres documentos obligatorios que debes llevar en el coche si no quieres recibir una multa de la DGT

Cada vez que tomas el volante, es fundamental tener presente la importancia de portar toda la documentación obligatoria del vehículo, exigida por la Ley de Seguridad Vial. Este requisito no solo permite la identificación del vehículo y su propietario en situaciones como accidentes sino que también es una medida preventiva ante posibles sanciones.

Los documentos que no deben faltar en tu coche o moto son el permiso de circulación (o la autorización provisional de la Jefatura de Tráfico en caso de no disponer del definitivo), la tarjeta de la inspección técnica vehicular con el último informe de la ITV y la pegatina visible en el parabrisas, y, por supuesto, el carnet de conducir del conductor.

Ignorar la importancia de llevar estos documentos, aunque sea para un trayecto breve, puede resultar en contratiempos inesperados como controles de tráfico o accidentes donde se requiera presentarlos. Sin embargo, un aspecto innovador en la gestión de esta documentación es la aplicación MiDGT, lanzada en marzo de 2020 por la Dirección General de Tráfico. Esta app permite digitalizar el permiso de circulación, la documentación de la ITV, y el carnet de conducir, facilitando así su portabilidad y acceso. Además, ofrece servicios útiles como la consulta de multas pendientes, el saldo de puntos del carnet, entre otros.

Si se llegase a perder alguno de estos documentos, es crucial reportarlo para evitar un uso fraudulento y proceder a solicitar duplicados en las respectivas autoridades. Este procedimiento aplica también a vehículos de alquiler, por lo que es recomendable verificar la documentación antes de partir.

Sanciones

No portar alguno de los documentos requeridos puede acarrear multas administrativas de 10 euros por cada documento faltante. Además, medidas alternativas como llevar fotocopias no son aceptables, aunque sí lo son las fotocopias compulsadas para viajes dentro de España o la plastificación de los documentos originales para su conservación.

La documentación obligatoria no solo implica riesgos de multa por su ausencia física. Aspectos como la no renovación del permiso o licencia de circulación, o discrepancias en la dirección del DNI respecto a la documentación del vehículo, pueden suponer multas considerablemente más elevadas, llegando hasta los 500 euros y pérdida de puntos en el carnet en casos de conducción con permisos no válidos o no autorizados.

Adicionalmente, desde 2008, llevar el recibo del seguro de coche y el comprobante del pago del impuesto de circulación no es obligatorio, ya que los agentes pueden verificar estos datos vía telemática.

La correcta portación de los documentos del vehículo es fundamental tanto para cumplir con la legislación vigente como para evitar posibles sanciones económicas. La digitalización de estos a través de aplicaciones como MiDGT supone un avance significativo en la comodidad y eficacia en la gestión de la documentación vehicular, ofreciendo a los conductores una herramienta práctica para el cumplimiento de sus obligaciones.