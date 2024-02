La televisión israelí publica la letra de ‘October Rain’ e insiste en que no participará en Eurovisión si su canción no es aprobada

Eden Golan, representante de Israel en Eurovisión 2024. (KAN)

Israel ha dado un paso más en su pulso a la Unión Europea de Radiodifusión con motivo de la canción que el país hebreo pretende llevar a Eurovisión 2024. Después de que se haya conocido que el tema October Rain no ha pasado el filtro de la UER para poder competir en el certamen por contener referencias políticas, la televisión pública israelí ha decidido publicar la letra completa, insistiendo en que no tiene intención de modificarla.

La KAN no solo mantendrá la letra escrita por Keren Pels y Avi Ohion e interpretada por Eden Golan, sino que además asegura que “no pretende reemplazar la canción” en caso de que no sea aprobada, aunque ello suponga que Israel no podrá participar en el festival europeo.

En medio de la controversia, el ministro de Cultura y Deportes de Israel, Miki Zohar, ha reclamado a la UER que apruebe la letra, defendiendo que no contiene proclamas políticas y que se trata de “una canción conmovedora que habla de la renovación y el resurgimiento de una realidad muy frágil de pérdida y destrucción, y describe el sentimiento público actual en Israel en estos días”.

Pese a negar el contenido político de October Rain, Zohar recalca en su escrito al organismo encargado de organizar Eurovisión que Israel atraviesa “uno de sus períodos más complejos” y que ese hecho “no puede ser ignorado a la hora de elegir una canción que lo represente”.

La letra de ‘October Rain’

Tal y como se puede leer en la web de la KAN, la letra de October Rain, que todavía no ha sido lanzada, está íntegramente en inglés, salvo una estrofa en hebreo al final del tema. La traducción al español dice lo siguiente:

Los escritores de la historia

están a mi lado,

mírame a los ojos y verás que

la gente se va, pero nunca se separa.

Alguien robó la luna esta noche

se llevó mi luz

todo es blanco y negro

¿Quién fue el tonto que te dijo que

los chicos no lloran?

Horas y horas y flores.

La vida no es un juego de cobardes.

¿Por qué el tiempo se vuelve loco?

Cada día pierdo la cabeza

aferrándome a este misterioso viaje

[ESTRIBILLO]

Bailando en la tormenta

no tenemos nada que ocultar

llévame a casa

deja el mundo atrás

y te prometo que nunca más.

Todavía estoy empapado en la

lluvia de octubre.

Lluvia de octubre.

Vive en fantasía

en éxtasis,

todo está destinado a ser.

Moriremos, pero el amor nunca lo hará.

Horas y horas y flores.

La vida no es un juego de cobardes.

¿Por qué el tiempo se vuelve loco?

Cada día pierdo la cabeza

aferrándome a este misterioso viaje.

[ESTRIBILLO]

Bailando en la tormenta

No tenemos nada que ocultar

llévame a casa

y deja el mundo atrás

Y te prometo que nunca más.

Sigo empapado por la lluvia de octubre.

Lluvia de octubre (x2)

No queda aire para respirar,

No hay espacio

Me voy día a día

(todos son buenos niños, uno a uno)