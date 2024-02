El fiscal insiste: llevará a Ana Duato a juicio usando capítulos falsos de la serie ‘Cuéntame cómo pasó' sacados de la Wikipedia

Ana Duato, en su despacho en Madrid, mientras conversa con 'Infobae España' (Foto: Helena Margarit)

La Fiscalía pide 32 años de prisión para la actriz Ana Duato, la protagonista de la popular serie Cuéntame cómo pasó. La semana pasada, la Sección número 2 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que juzgará a los 31 imputados del caso Nummaria (por el nombre del despacho del fiscalista Fernando Peña), citó a todas las partes para explicarles los pormenores de un juicio que está previsto que comience a principios de junio. En la reunión estuvo el fiscal, Tomás Herránz, que a preguntas de la defensa de Ana Duato insistió en mantener la acusación contra ella basándose en una especie de ‘cuenta de la vieja’: mantener los delitos fiscales usando capítulos de la serie que nunca se rodaron contabilizados en la Wikipedia.

Los problemas de la actriz con el fisco español comenzaron en 2015, cuando Hacienda decidió revisar los ejercicios 2010, 2011 y 2012 de su IRPF. Ana Duato había pagado sus impuestos tributando a través de una figura denominada agrupación europea de interés económico, que funcionaba como una renta vitalicia. Sin embargo, Hacienda entendió que debería haber declarado sus ingresos como una renta vitalicia, lo que implicaba un gravamen con un tipo impositivo superior. Es decir, no había rentas ocultas, todas habían sido expresamente declaradas, simplemente cambió su calificación debido a un criterio diferente al estimado por la Administración. La actriz aceptó y pagó 970.000 euros. Pero presentó un recurso porque no estaba de acuerdo con estos criterios, recurso que ganó en el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid.

Sin embargo, un año después, en 2016, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de Hacienda, entró en el despacho de Fernando Peña en una operación contra la evasión fiscal y se incautó de miles de documentos. Poco tiempo después empezó a imputar a muchos de los que habían sido clientes de este bufete de asesoría, como Ana Duato, su marido y el actor Imanol Arias, otro de los protagonistas de ‘Cuéntame’. Durante la instrucción de este caso, un perito de la Agencia Tributaria que había sido llamado a declarar por el juez decidió motu proprio, sin ser requerido, señalar que Ana Duato también había tributado menos en otros ejercicios que no estaban siendo investigados [2013, 2014, 2015, 2016 y 2017].

¿Cómo llegó a esa conclusión? Consultó en Wikipedia el sueldo de la actriz y los supuestos capítulos que había rodado. Aquí llega la ‘cuenta de la vieja’. El perito calculó que el sueldo fijo por capítulo de Ana Duato era de 63.101,21 euros. Como consecuencia de multiplicar dicho importe por un número de capítulos que supuestamente habría rodado (número obtenido de la Wikipedia) se concluía que parte de los honorarios habrían sido ocultados y, por tanto, no declarados en las autoliquidaciones de ejercicios fiscales correspondientes. El perito contó 85 capítulos entre 2013 y 2017 y los multiplicó por el sueldo de 63.101. Luego comprobó lo que había declarado la actriz en sus respectivas liquidaciones del IRPF de dicho período y determinó que solo había declarado 44 capítulos, por lo que faltarían 41.

Pero la realidad es que el perito cogió el sueldo de una información de Internet y lo extrapoló al resto sin hacer la más mínima comprobación. Según los contratos, y hay que tener en cuenta que RTVE es un ente público auditado por Hacienda, Ana Duato cobró 54.336,23 euros brutos por cada episodio hasta el capítulo 272 (no 63.101,21 euros), y del capítulo 273 en adelante hasta el final sus honorarios fueron 47.054 euros brutos (no 63.101,21 euros). Partiendo de estos cálculos, la Fiscalía acusó a la actriz de dejar de facturar dos capítulos en 2013, 18 capítulos en 2014, 19 capítulos en 2015, 19 capítulos en 2016 y 27 capítulos en 2017 para no tributar por ellos.

La realidad es que ninguna de las temporadas de Cuéntame como pasó comprende el número de capítulos que se indican en los escritos de acusación, “siendo la Hacienda Pública conocedora de cuántos compraba anualmente RTVE a la productora”, explica la defensa de Duato. Por poner unos ejemplos, en 2014 solo rodó doce capítulos, por lo que no pudo dejar de tributar por 18 que no existieron. En 2017 solo grabó ocho, y no los 27 que le atribuyen. “Y si no se percibieron los honorarios por capítulos inexistentes, la pretendida elusión fiscal es imposible”, concluyen desde su defensa. Además, algunos capítulos no conllevaban sueldo para los intérpretes, pues eran reediciones, reposiciones o especiales hechos con mezclas de episodios previos. Es decir, Ana Duato nunca grabó 85 capítulos en ese periodo y no cobró 63.101 euros por los que sí grabó.

Lo más grave de todo es que ninguna de las partes pidió la citación de Ana Duato como investigada por esos 85 capítulos. El juez instructor, Ismael Moreno, por lo tanto, nunca llamó a declarar para que se explicase por estos supuestos delitos basados en Wikipedia. Eso sí, los metieron en sus escritos de acusación. Además, de varios ejercicios fiscales investigados (2015, 2016 y 2017), el asesor fiscal de la actriz ya no era Fernando Peña, principal imputado del caso Nummaria. La intención de la Fiscalía, explican fuentes jurídicas, es que Ana Duato llegue a un acuerdo de conformidad en la que acepte esos delitos fiscales a cambio de una rebaja en su condena, algo a lo que la actriz se ha negado porque asegura que no ha cometido ninguna irregularidad en sus compromisos con Hacienda.