Amador Mohedano, exsuegro de Antonio Tejado, habla por primera vez tras su detención

Según van pasando los días se van complicando las cosas para Antonio Tejado, que lleva casi dos semanas en el foco público por su presunta implicación en una banda que robaba en viviendas de Sevilla y que habría sido la autora del violento hurto que sufrió su tía, María del Monte, el pasado año en su casa. De momento, el andaluz está en prisión provisional a la espera de la conclusión de la Justicia, que sigue investigando para llegar a la verdad.

Mientras continúan las pesquisas policiales, algunas personas del entorno de Antonio están rompiendo su silencio para hablar sobre su detención y compartir la opinión que tienen de él. Uno de los últimos en hacerlo ha sido su exsuegro, Amador Mohedano, que le conoce bien por la relación que este tuvo con su hija, Rosario Mohedano, y de la cual nació su nieto.

La reaparición de Amador ha tenido lugar en el programa de Telecinco Así es la vida, donde lo primero que ha hecho ha sido compartir su sorpresa por su detención. “Yo te voy a decir una cosa. Este final, la verdad es que no. No me lo esperaba este final, pero…”, ha comenzado el hermano de Rocío Jurado, desvelando que nunca se hubiera imaginado que Tejado participaría en algo así.

Sobre el tiempo que compartió con él, hace unos quince años, ha reconocido que “siempre se le aconsejaba (a Antonio) muy bien para que siguiera el camino recto”, dando a entender que su entorno siempre se ha preocupado en guiarle para que estuviera alejado de los problemas y se centrara en seguir el buen camino.

Y aunque no sabe a ciencia cierta cómo ha terminado metido en semejante problema, para el que fuera su suegro el problema estaría en sus amistades. “Lo que ha pasado es fruto de un tiempo que lleva con malas compañías. Digo yo, digo yo…”, ha comentado. Además, sobre Antonio ha afirmado que “es un personaje que además tiene mucha labia. Él no es ningún tonto. Lo que pasa es que tiene unos prontos y unas cosas de prontos que no, que no… Que te quedas muy señalado”.

Su relación actual

Al final, como sucede con el resto de los Mohedano, Amador tampoco tiene contacto con Antonio Tejado, pese a que es el padre de su nieto. “No sé nada de Antonio desde hace mucho tiempo”, dejando claro que todo lo que dice es por lo que le conoció hace ya años.

Y es que, como no podía ser de otra manera, siempre se ha posicionado al lado de su hija, quien hace unos días dejó claro en sus redes sociales que ni quiere saber nada del tema ni va a hablar sobre este respecto con ningún medio de comunicación. “Qué poca vergüenza todos esos que siendo cómplices y creyendo lo que os convenía, aun demostrando lo contrario, ahora me llaméis para saber cuál es mi opinión sobre todo esto. Dejad de molestar, por favor, ya lo superé y no gracias a vosotros. Si no vais a pedir perdón no uséis ese pasado manipulado para dañar a quien me sigue de cerca, al contrario que a mí, no os ha importado nunca”, escribió en su perfil de Instagram a modo de comunicado.