El motivo por el que Antonio Tejado se encuentra en prisión sin fianza: “Está condenado por distribuir vídeos íntimos”

Antonio Tejado no deja de acaparar los titulares de la prensa nacional desde que se produjo su detención por su supuesta vinculación con una banda criminal que, presuntamente, está implicada en el robo de la casa de su tía, María del Monte. Y, como si de un puzzle se tratase, poco a poco van apareciendo nuevas piezas en el caso.

Si bien hace unos días fue su exmujer, Alba Muñoz, la que habló largo y tendido sobre su relación con el sobrino de la cantante, ahora quien se ha pronunciado ha sido su exnovia, Candela Acevedo, quien ha sacado a relucir el pasado delictivo del exparticipante de GH Dúo.

Candela Acevedo y Antonio Tejado tuvieron una historia de amor de casi tres años y, en 2019, los dos entraron juntos a la casa más popular de Guadalix de la Sierra para participar en GH Dúo. A lo largo del concurso, la pareja parecía presentar varias idas y, finalmente, ambos pusieron fin a su relación. Ahora, la influencer, en cuya cuenta de Instagram acumula más de 75 mil seguidores, ha concedido una entrevista a Lecturas para hablar de la complicada relación que mantuvo con el detenido en su pasado.

La sevillana ha explicado a la revista del corazón que, pese a que han pasado cuatro años desde que su relación con Antonio llegó a su fin, lo cierto es que aún sigue intentado “recuperarse” y que incluso ha necesitado ayuda profesional. “He tenido terapias. Tengo mucho miedo de pasar otra vez por el infierno por el que he pasado con este señor”, ha desvelado.

“Le mandó vídeos míos íntimos a otro chico”

En sus declaraciones, Candela Acevedo también habló de los antecedentes penales de Antonio Tejado y es que existe una sentencia judicial por la que el sobrino de María del Monte fue condenado a siete meses y quince días de prisión y 6.000 euros de multa. La andaluza ha asegurado que el detenido difundió vídeos suyos manteniendo relaciones sexuales.

“Me llamaron conocidos y me dijeron que habían visto imágenes mías. No me lo creí. A la semana me dijo otro chico, amigo de Antonio, que él le había enviado vídeos míos íntimos”, ha comenzado a revivir Acevedo, quien estaba “en shock” tras enterarse de lo sucedido. Para ella este capítulo de su vida, ocurrido en 2020 durante la pandemia, fue “terrorífico”, pues a pesar de ser la víctima, siempre tenía en mente que “todo el mundo había visto cómo había tenido relaciones sexuales”.

“Jamás pensé que lo iba a utilizar. La intención, supuestamente, de Antonio cuando le envía estos vídeos a un chico es que después quería mantener relaciones con él. ¡Para calentarlo a él!”, ha desvelado. “Candela Acevedo denunció a Antonio Tejada y, aunque no se celebró un juicio porque este no tenía antecedentes penales, “él reconoció los hechos”. Sin embargo, aún le debe parte del dinero que pactó con el juez, pues solo le ha pagado 2.500 euros.

“Mi sentencia le va a sumar”, ha asegurado. Y no va mal encaminada, pues este varapalo judicial explican por qué se encuentra en prisión sin fianza por el supuesto robo a la casa de su tía. Y, precisamente, Candela Acevedo que la cantante “ha sido como una madre para él”. “María ha sido muy generosa con él, creo que demasiado”, ha afirmado, añadiendo que siente “muchísima pena” por la pareja de Inmaculada Casal, pues “es un palo que tu propio sobrino llegue a esto”.